9 июня Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Александр Зверев приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 150 тыс. рублей. Советский районный суд Краснодара поставил точку в деле организатора преступной группы, которая с января 2018 по апрель 2021 года действовала под прикрытием детективного агентства.

По данным следствия, Зверев создал телеграм-канал, через который предлагал всем желающим широкий набор нелегальных услуг: детализацию телефонных звонков, сведения о поездках, покупке билетов, имуществе и другую личную информацию любого человека. Источником данных служили закрытые базы МВД, ФСБ и операторов мобильной связи. Стоимость «услуг» варьировалась от 10 до 100 тыс. рублей, а оплата принималась в криптовалюте, после чего средства выводились через электронные кошельки, оформленные на подставных лиц. Помимо торговли данными, группировка промышляла изготовлением поддельных документов — дипломов о высшем образовании, водительских прав, удостоверений журналистов и ветеранов боевых действий.

К преступной деятельности Зверев привлек нескольких сообщников, среди которых был оперуполномоченный контрольно-пропускного пункта «Краснодар-аэропорт» Пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на Генпрокуратуру. После того как деятельность группы была раскрыта, Зверев скрылся за рубеж и был объявлен в международный розыск. Летом 2022 года его задержали в Индонезии, а в 2025 году по запросу Генпрокуратуры экстрадировали в Россию. Помимо срока и штрафа, с осужденного взыскали 2 млн 205 тыс. рублей, потраченных на его этапирование из-за границы. Остальные участники группы были осуждены еще в 2023 году Краснодарским гарнизонным военным судом.

Как отмечает «Кубань Информ», ранее хакеры, связанные с этой группой, взламывали аккаунты высокопоставленных чиновников, в том числе министра здравоохранения Кубани и мэра Краснодара.