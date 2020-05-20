В Адыгее подал в отставку глава района, где произошла вспышка коронавируса
Глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов 20 мая сообщил, что хочет покинуть пост
Чиновник сам сообщил о своей отставке 20 мая на внеочередной сессии совета народных депутатов Красногвардейского района четвертого созыва. Альберт Османов отметил, что самостоятельно принял решение досрочно прекратить полномочия. Причинами такого решения он назвал свои недоработки в сплочении команды руководства района и недостижение ряда важных показателей в социально-экономическом развитии района, а также ситуацию с коронавирусом.
Напомним, в середине мая в Красногвардейском районе Адыгеи из-за нарушения режима самоизоляции произошла вспышка заражения коронавирусом. 14 мая стало известно, что в ауле Бжедугхабль прошли похороны, в которых приняли участие около 500 человек, в том числе гости из Краснодарского края. После этого специалисты установили тех, кто контактировал с зараженными, отобрали более тысячи проб. Так, по данным на 14 мая COVID-19 в ауле подтвердился у 12 человек, а к 20 мая в Красногвардейском районе выявили 155 зараженных коронавирусом.
«Моя деятельность была направлена на благо людей. Но не все удалось, есть отставание по ряду показателей. Сложная ситуация из-за распространения коронавируса», — признался Османов.
Отставку принял глава республики Мурат Кумпилов. На голосовании депутаты поддержали досрочное прекращение полномочий Альберта Османова и объявили отбор кандидатур на должность главы Красногвардейского района, которого выберут по результатам конкурса.
До тех пор должность исполняющего обязанности главы района будет Темур Губжоков, который был первым заместителем Османова, а до этого возглавлял Уляпское сельское поселение.
Напомним, Альберт Османов возглавлял Красногвардейский район на протяжении трех лет, с марта 2017 года. До этого он занимал пост министра труда и соцразвития Адыгеи.
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