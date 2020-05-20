В Адыгее подал в отставку глава района, где произошла вспышка коронавируса

Чиновник сам сообщил о своей отставке 20 мая на внеочередной сессии совета народных депутатов Красногвардейского района четвертого созыва. Альберт Османов отметил, что самостоятельно принял решение досрочно прекратить полномочия. Причинами такого решения он назвал свои недоработки в сплочении команды руководства района и недостижение ряда важных показателей в социально-экономическом развитии района, а также ситуацию с коронавирусом.

Напомним, в середине мая в Красногвардейском районе Адыгеи из-за нарушения режима самоизоляции произошла вспышка заражения коронавирусом. 14 мая стало известно, что в ауле Бжедугхабль прошли похороны, в которых приняли участие около 500 человек, в том числе гости из Краснодарского края. После этого специалисты установили тех, кто контактировал с зараженными, отобрали более тысячи проб. Так, по данным на 14 мая COVID-19 в ауле подтвердился у 12 человек, а к 20 мая в Красногвардейском районе выявили 155 зараженных коронавирусом.