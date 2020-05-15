В Адыгее и на Кубани отменили праздничный намаз и торжества на Ураза-байрам

Адыгея, Краснодарский край

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Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края отменило традиционные массовые мероприятия, которыми мусульмане встречают праздник Ураза-байрам

Напомним, в Адыгее до особого распоряжения продолжает действовать режим самоизоляции. По данным сайта стопкоронавирус.рф на 15 мая, в республике выявили 307 случаев заражения коронавирусом, восемь пациентов умерли.

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В 2020 году Ураза-Байрам, праздник в честь окончания поста во время Рамадана, выпадает на 24-26 мая. Однако все ограничительные меры, принятые ранее из-за коронавируса, продолжают действовать до особого распоряжения, сообщил 15 мая порталу Юга.ру муфтий Адыгеи и Краснодарского края Аскарбий Карданов.

Он уточнил, что мечети Республики Адыгея и Краснодарского края все еще закрыты и к началу праздника не откроются. Праздничные коллективные намазы не состоятся.

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«Текущая эпидемиологическая обстановка пока не позволяет нам вернуться к привычному образу жизни, поэтому приближающийся праздник Ураза-байрам необходимо встретить в кругу семьи. Тех, кто намеревался отпустить детей собирать подарки и сладости, убедительно просим воздержаться от этого», — сказал Карданов.

Муфтият также призвал верующих не посещать места захоронения родных и близких, не собираться для торжественного празднования и не ходить друг к другу в гости.

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