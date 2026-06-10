Краснодарский театр драмы бесплатно покажет запись спектакля «Мой папа – Питер Пэн»
В Краснодаре 13 июня пройдет видеопоказ и обсуждение спектакля театра «Сатирикон» (12+)
Краснодарский театр драмы анонсировал на 13 июня видеопоказ спектакля «Мой папа — Питер Пэн» из репертуара театра «Сатирикон». Мероприятие состоится в рамках проекта «ТелеТеатр».
Спектакль поставила режиссерка Надя Кубайлат по пьесе Керен Климовски.
Точка кипения:
В центре повествования оказывается обычная семья. Только папа в ней — Питер Пэн, тот самый сказочный герой, умеющий летать и не желающий становиться взрослым. Именно поэтому он вечно опаздывает, забывает о днях рождения, а временами просто исчезает без следа. Его сын вырос и путешествует в чертоги своего детства, чтобы понять, кем же на самом деле был его отец.
После показа состоится открытое обсуждение спектакля с режиссером Надей Кубайлат и заведующей литературной частью театра драмы Александрой Казанцевой. Подробности можно уточнить у организаторов.
«Сатирикон» имени Аркадия Райкина — это легендарный московский драматический театр. В репертуаре сочетает русскую и зарубежную классику (Чехов, Островский, Шекспир, Достоевский) с современной драматургией (Макдонах, Мрожек).
Среди знаковых спектаклей — смелая интерпретация «Сирано де Бержерак». Сирано в ней читает стихи в стиле рэп, Роксана выглядит как супермодель, а вся сцена завалена гигантскими свитками бумаги с текстами.
Спектакль «Дубровский» режиссера Якова Ломкина — пример гротескного, местами танцевально-пластического прочтения Пушкина.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 17 июня состоится лекция «Королевы экрана». Киновед расскажет ключевые эпизоды из биографий известных актрис.