Кубанский миллиардер Дерипаска назвал крепкий рубль угрозой для бизнеса
Миллиардер Дерипаска оценил потери бюджета от укрепления национальной валюты в 6 трлн рублей и сравнил политику российских властей с тем, чего никогда не допускали крупнейшие экспортные экономики мира
9 июня кубанский миллиардер Олег Дерипаска выступил в своем телеграм-канале с резкой критикой валютной политики, заявив, что продолжающееся укрепление рубля к доллару лишено экономического смысла и создает системные риски для российского бизнеса.
По оценке Дерипаски, чрезмерно крепкий рубль уже привел к потерям федерального бюджета в размере около 6 трлн рублей, снижению конкурентоспособности отечественных компаний, убыточности сотен тысяч предприятий и угрозе для 3 млн рабочих мест. Бизнесмен подчеркнул, что ни одна крупная экспортно-ориентированная экономика — ни Япония, ни Южная Корея, ни Китай — никогда не допускала столь масштабного укрепления национальной валюты.
Нынешняя ситуация с курсом рубля в сочетании с высокими ставками по кредитам госбанков, по словам Дерипаски, «бесславно закончится банкротством» для тысяч предприятий. Еще в январе 2026 года предприниматель называл оптимальным для экономики курс в 105 рублей за доллар.
Позицию Дерипаски разделяют и другие крупные представители бизнес-сообщества. Глава ВТБ Андрей Костин называл оптимальным коридор 90–100 рублей за доллар, а глава РСПП Александр Шохин указывал, что укреплению рубля способствует жесткая денежно-кредитная политика Банка России.
Для Кубани позиция Дерипаски имеет особое значение: бизнесмен, выросший в Усть-Лабинске, стоит на налоговом учете в Краснодарском крае и активно участвует в жизни региона. На форуме «Быть казаком» в Усть-Лабинске Дерипаска назвал Кубань «русской Калифорнией» и спрогнозировал, что население края может вырасти до 15 млн человек. А в марте 2026 года он призвал вести 12-часовой рабочий день и шестидневную рабочую неделю в качестве способа вывести экономику из кризиса.
Прошлое стало будущим:
Напомним, что рубль в 2026 году заметно укрепился. С начала апреля национальная валюта выросла примерно на 12%, достигнув отметки около 72,6 рубля за доллар. Среди причин — высокая ключевая ставка ЦБ, снижающая спрос на импорт, и рост валютных поступлений от дорогой нефти. Ожидается, что на заседании 19 июня Банк России может снизить ставку до 14%.
Как писали Юга.ру, в конце 2025 года Дерипаску выдвинули в президенты российской федерации хоккея с мячом.