Кубанский миллиардер Дерипаска назвал крепкий рубль угрозой для бизнеса

Миллиардер Дерипаска оценил потери бюджета от укрепления национальной валюты в 6 трлн рублей и сравнил политику российских властей с тем, чего никогда не допускали крупнейшие экспортные экономики мира

9 июня кубанский миллиардер Олег Дерипаска выступил в своем телеграм-канале с резкой критикой валютной политики, заявив, что продолжающееся укрепление рубля к доллару лишено экономического смысла и создает системные риски для российского бизнеса.

По оценке Дерипаски, чрезмерно крепкий рубль уже привел к потерям федерального бюджета в размере около 6 трлн рублей, снижению конкурентоспособности отечественных компаний, убыточности сотен тысяч предприятий и угрозе для 3 млн рабочих мест. Бизнесмен подчеркнул, что ни одна крупная экспортно-ориентированная экономика — ни Япония, ни Южная Корея, ни Китай — никогда не допускала столь масштабного укрепления национальной валюты.

Нынешняя ситуация с курсом рубля в сочетании с высокими ставками по кредитам госбанков, по словам Дерипаски, «бесславно закончится банкротством» для тысяч предприятий. Еще в январе 2026 года предприниматель называл оптимальным для экономики курс в 105 рублей за доллар.

Позицию Дерипаски разделяют и другие крупные представители бизнес-сообщества. Глава ВТБ Андрей Костин называл оптимальным коридор 90–100 рублей за доллар, а глава РСПП Александр Шохин указывал, что укреплению рубля способствует жесткая денежно-кредитная политика Банка России.