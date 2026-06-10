Планета продолжает нагреваться. Май 2026 года стал вторым самым теплым в мире за всю историю наблюдений

В мире

Распечатать

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Европейская служба Copernicus зафиксировала глобальную температуру на 1,42 °C выше доиндустриального уровня, а Западную Европу накрыла одна из самых мощных майских волн жары в истории

10 июня Европейская служба мониторинга климата Copernicus сообщила, что май 2026 года стал вторым самым теплым маем за всю историю инструментальных измерений. Средняя глобальная приземная температура воздуха в мае составила 15,81 °C, что на 0,55 °C выше среднего значения за 1991–2020 годы. Этот показатель лишь незначительно уступает абсолютному майскому рекорду 2024 года.

Особенно драматичной ситуация оказалась в Западной Европе: во второй половине мая регион накрыла одна из самых мощных ранних волн жары, когда-либо зафиксированных. В Великобритании температура достигла 35 °C в окрестностях Лондона, в Дублине был установлен новый рекорд — 29,7 °C, а в Берлине столбик термометра поднялся до 30 °C. Мадрид, Париж и Лондон обновили вековые температурные максимумы для мая. Исследование группы ClimaMeter связало аномальную жару с антропогенным изменением климата.

Ученые обращают особое внимание на температуру мирового океана: она остается вблизи рекордных отметок, а в тропической части Тихого океана формируется Эль-Ниньо — климатический феномен, который, как правило, ведет к дополнительному росту глобальных температур и экстремальным погодным явлениям. Среднегодовая глобальная температура за каждый год с 2026-го по 2030-й прогнозируется на 1,3–1,9 °C выше доиндустриального уровня.

Напомним, что май 2026 года в Краснодарском крае оказался самым влажным за последние полвека — осадков выпало в два с половиной раза больше нормы, а начало месяца побило температурный рекорд почти вековой давности: в ночь на 1 мая термометр опустился до −1,2 °C, чего не случалось с 1940 года.

«Еще два дня дождей — и нас затопит»:

Наступившее лето обещает быть жарким. По прогнозам синоптиков, средняя температура на Кубани превысит норму, а Краснодарский край, Крым и Ростовская область попадают в зону особого риска с устойчиво высокими температурами. Летом 2025 года Краснодар уже переживал аномальную жару — тогда воздух прогревался до 41 °C, что приводило к перебоям с электричеством и остановке работы парков и аттракционов.

Как писали Юга.ру, вода на одном из курортов Краснодарского края прогрелась до 25 °C.

общество Погода Рейтинги Статистика

Новости

Планета продолжает нагреваться. Май 2026 года стал вторым самым теплым в мире за всю историю наблюдений
Краснодарский театр драмы бесплатно покажет запись спектакля «Мой папа – Питер Пэн»
Власти Кубани признали перебои с топливом на 15 АЗС. Где нельзя заправиться?
В Дагестане школьниц заставили снять бюстгальтеры перед ЕГЭ. Власти ответили, законно ли это
Кубанский миллиардер Дерипаска назвал крепкий рубль угрозой для бизнеса
В Краснодаре осудили организатора «детективного агентства», продававшего личные данные и поддельные дипломы

Лента новостей

«Мы как на леднике, а не в субтропиках»
Вчера, 12:54
«Мы как на леднике, а не в субтропиках»
Репортаж с открытия снежного лагеря в горах Сочи, где можно кататься на лыжах и сноуборде даже летом
Дыра в асфальте возле «Галереи»
Вчера, 18:19
Дыра в асфальте возле «Галереи»
В центре Краснодара почти на три недели ограничили движение по улице Головатого
Лето под открытым небом
8 июня, 14:30
Лето под открытым небом
Где в Краснодаре смотреть кино, концерты и спектакли в 2026 году

Реклама на сайте