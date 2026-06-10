10 июня Европейская служба мониторинга климата Copernicus сообщила, что май 2026 года стал вторым самым теплым маем за всю историю инструментальных измерений. Средняя глобальная приземная температура воздуха в мае составила 15,81 °C, что на 0,55 °C выше среднего значения за 1991–2020 годы. Этот показатель лишь незначительно уступает абсолютному майскому рекорду 2024 года.

Особенно драматичной ситуация оказалась в Западной Европе: во второй половине мая регион накрыла одна из самых мощных ранних волн жары, когда-либо зафиксированных. В Великобритании температура достигла 35 °C в окрестностях Лондона, в Дублине был установлен новый рекорд — 29,7 °C, а в Берлине столбик термометра поднялся до 30 °C. Мадрид, Париж и Лондон обновили вековые температурные максимумы для мая. Исследование группы ClimaMeter связало аномальную жару с антропогенным изменением климата.

Ученые обращают особое внимание на температуру мирового океана: она остается вблизи рекордных отметок, а в тропической части Тихого океана формируется Эль-Ниньо — климатический феномен, который, как правило, ведет к дополнительному росту глобальных температур и экстремальным погодным явлениям. Среднегодовая глобальная температура за каждый год с 2026-го по 2030-й прогнозируется на 1,3–1,9 °C выше доиндустриального уровня.

Напомним, что май 2026 года в Краснодарском крае оказался самым влажным за последние полвека — осадков выпало в два с половиной раза больше нормы, а начало месяца побило температурный рекорд почти вековой давности: в ночь на 1 мая термометр опустился до −1,2 °C, чего не случалось с 1940 года.