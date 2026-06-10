В Дагестане школьниц заставили снять бюстгальтеры перед ЕГЭ. Власти ответили, законно ли это

В лицее Махачкалы министр образования Дагестана потребовал от четырех школьниц снять бюстгальтеры перед входом на ЕГЭ

8 июня телеграм-канал «Нетипичная Махачкала Дагестан» сообщил, что четырех школьниц, сдававших ЕГЭ по профильной математике в лицее №39 Махачкалы, заставили снять бюстгальтеры перед входом в аудиторию. По данным канала, сделать это потребовал министр образования и науки республики Яхья Бучаев. Отметим, что сейчас публикация удалена из телеграм-канала, однако остались скриншоты с жалобами девочек.

© Скриншот фото из телеграм-канала «Нетипичная Махачкала Дагестан»

Одна из одиннадцатиклассниц рассказала, что при прохождении через рамку металлодетектора устройство постоянно подавало сигнал, хотя у нее не было запрещенных предметов. По ее словам, сотрудники пункта не стали проверять работу рамки или использовать ручной металлоискатель. В этот момент в лицее находился министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев. Как утверждают школьницы, чиновник заявил, что металлодетектор реагирует на фурнитуру нижнего белья, и в ультимативной форме потребовал снять бюстгальтеры. Девочки выполнили требование. В тот же день на произошедшее отреагировало Министерство образования и науки Дагестана. Ведомство подтвердило, что в лицее действительно находился Яхья Бучаев — он имел на это право, так как является председателем Государственной экзаменационной комиссии республики. В министерстве заявили, что действия сотрудников пункта проведения экзамена были законными. При этом досмотр участников ЕГЭ запрещен, поэтому школьниц попросили добровольно снять бюстгальтеры. В случае отказа их не пустили бы в аудиторию. «В общем, чтобы избежать волокиты и не раздеваться, надевайте на экзамен бюстгальтер без металлических косточек, а трусы — без декора. Как оказалось, слушать тебя никто не станет, если попытаешься доказать, что это только элементы нижнего белья, а не наушник, телефон или что-то подобное», — написали в телеграм-канале «Нетипичная Махачкала Дагестан».

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Пользователи соцсетей поддержали школьниц и оставили множество критических комментариев: «Должны соображать, что на белье он реагирует. Как можно над детьми издеваться? Мало стресса детям в этот день?» «Как будто не экзамен проводят, а готовят к бою. Это омерзительно. Это же девочка — как можно заставлять проходить через такое унижение?» «Реально уже перешли все границы. Я в 2004-м тоже сдавала ЕГЭ, но такой дичи, как сейчас, не было. Они делают все, чтобы превратить детей в запуганных исполнителей». Подобные инциденты на пунктах проведения ЕГЭ происходят регулярно. Так, 2 июня 2026 года школьнице из Санкт-Петербурга пришлось сдавать экзамен без трусов — рамка металлодетектора сработала на фурнитуру белья. В 2024 году в школе №62 в Воронеже одиннадцатиклассниц также просили снять бюстгальтеры из-за металлодетекторов.