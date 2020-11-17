Законопроект об обнулении сроков Путина внесли в Госдуму
В Госдуму 17 ноября внесли законопроект, который дает возможность действующему президенту вновь баллотироваться
Речь про поправки в Конституцию РФ? Да. Напомним, в январе 2020 года президент России Владимир Путин предложил внести правки в действующую Конституцию РФ, а уже через месяц поручил Центральной избирательной комиссии организовать голосование. Сначала оно должно было пройти в апреле, однако из-за пандемии коронавируса голосование состоялось с 25 июня по 1 июля. Новую Конституцию России приняли и она вступила в силу 4 июля.
А что с обнулением? В середине марта депутат Валентина Терешкова на пленарном заседании Госдумы предложила либо снять ограничение по количеству президентских сроков, либо «обнулить» нынешние сроки после принятия поправок в Конституцию. Сам Путин сначала вспомнил о сменяемости власти, но потом согласился обнулить свои президентские сроки.
После выступления Терешковой Путину хватило всего три дня, чтобы подписать окончательный закон о поправках в Конституцию: за это время правку об обнулении сроков оперативно внесли в Госдуму, а парламентарии поддержали ее. Позже Конституционный суд счел поправки законными.
Что случилось сейчас? В электронной базе Госдумы 17 ноября опубликовали текст законопроекта, который дает возможность действующему президенту вновь баллотироваться. При этом сенатор Андрей Клишас заявил, что в тексте указано, что главой государства не может быть россиянин, который был президентом «два срока или занимающий ее на день официального опубликования решения о назначении выборов второй срок». Однако это положение неприменимо к Путину, который занимал должность во время вступления в силу поправки к Конституции, сообщил телеканал «360».
Кроме того, согласно законопроекту, баллотироваться на пост президента России не смогут люди, которые ранее имели другое гражданство или вид на жительство в другой стране.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
Читайте также
Статьи ПартнерскийКачество на расстоянии
Как обеспечить связь с миром и сохранить эффект присутствия
Статьи Партнерский«Казаки всегда стояли на страже рубежей Отечества»
Интервью с потомственным кубанским казаком, переехавшим на Сахалин