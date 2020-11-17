Законопроект об обнулении сроков Путина внесли в Госдуму

В Госдуму 17 ноября внесли законопроект, который дает возможность действующему президенту вновь баллотироваться

Речь про поправки в Конституцию РФ? Да. Напомним, в январе 2020 года президент России Владимир Путин предложил внести правки в действующую Конституцию РФ, а уже через месяц поручил Центральной избирательной комиссии организовать голосование. Сначала оно должно было пройти в апреле, однако из-за пандемии коронавируса голосование состоялось с 25 июня по 1 июля. Новую Конституцию России приняли и она вступила в силу 4 июля.

А что с обнулением? В середине марта депутат Валентина Терешкова на пленарном заседании Госдумы предложила либо снять ограничение по количеству президентских сроков, либо «обнулить» нынешние сроки после принятия поправок в Конституцию. Сам Путин сначала вспомнил о сменяемости власти, но потом согласился обнулить свои президентские сроки. После выступления Терешковой Путину хватило всего три дня, чтобы подписать окончательный закон о поправках в Конституцию: за это время правку об обнулении сроков оперативно внесли в Госдуму, а парламентарии поддержали ее. Позже Конституционный суд счел поправки законными.