Законопроект об обнулении сроков Путина внесли в Госдуму

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

В Госдуму 17 ноября внесли законопроект, который дает возможность действующему президенту вновь баллотироваться

Речь про поправки в Конституцию РФ? Да. Напомним, в январе 2020 года президент России Владимир Путин предложил внести правки в действующую Конституцию РФ, а уже через месяц поручил Центральной избирательной комиссии организовать голосование. Сначала оно должно было пройти в апреле, однако из-за пандемии коронавируса голосование состоялось с 25 июня по 1 июля. Новую Конституцию России приняли и она вступила в силу 4 июля.

Читайте также:

А что с обнулением? В середине марта депутат Валентина Терешкова на пленарном заседании Госдумы предложила либо снять ограничение по количеству президентских сроков, либо «обнулить» нынешние сроки после принятия поправок в Конституцию. Сам Путин сначала вспомнил о сменяемости власти, но потом согласился обнулить свои президентские сроки.

После выступления Терешковой Путину хватило всего три дня, чтобы подписать окончательный закон о поправках в Конституцию: за это время правку об обнулении сроков оперативно внесли в Госдуму, а парламентарии поддержали ее. Позже Конституционный суд счел поправки законными.

Что случилось сейчас? В электронной базе Госдумы 17 ноября опубликовали текст законопроекта, который дает возможность действующему президенту вновь баллотироваться. При этом сенатор Андрей Клишас заявил, что в тексте указано, что главой государства не может быть россиянин, который был президентом «два срока или занимающий ее на день официального опубликования решения о назначении выборов второй срок». Однако это положение неприменимо к Путину, который занимал должность во время вступления в силу поправки к Конституции, сообщил телеканал «360».

Кроме того, согласно законопроекту, баллотироваться на пост президента России не смогут люди, которые ранее имели другое гражданство или вид на жительство в другой стране.

Владимир Путин Госдума РФ Законопроекты Конституция РФ

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

На Кубани в 2020 году турпоток сократился на треть
Более 80 тыс. жителей Ейска остались без газа из-за аварии. Сейчас на улице 1 °С
Законопроект об обнулении сроков Путина внесли в Госдуму
В торговом центре Сочи девочка застряла в ленте эскалатора
Пустят ли Деда Мороза к детям? Узнали, ждать ли кубанцам новогодних ёлок
Полиция Кубани не смогла прокомментировать пытки в Выселках, на которые пожаловались шестой раз за год

Лента новостей

Статьи

А он жив еще?

Пирожные от Пруста, набоковские яйца и другие рецепты классиков

Статьи Партнерский

Качество на расстоянии

Как обеспечить связь с миром и сохранить эффект присутствия

Статьи Партнерский

«Казаки всегда стояли на страже рубежей Отечества»

Интервью с потомственным кубанским казаком, переехавшим на Сахалин

Реклама на портале