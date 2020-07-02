89% жителей Кубани проголосовали за поправки в Конституцию, в России — 78%

Центризбирком России опубликовал предварительные данные по голосованию за внесение изменений в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля

Напомним, из-за пандемии коноравируса голосование проходило неделю — с 25 июня по 1 июля. Проголосовать можно было несколькими способами: олнайн (но только в Москве и Нижегородской области), на обычном участке, дома — для тех, кто не имеет возможности отправиться на участок, либо на выездном участке избирательной комиссии (УИК). Последние в Краснодаре организовывали в неожиданных местах: на лавочках около подъездов, в палатках, спортзалах и на детских площадках. Несмотря на это, 26 июня глава Центризбиркома России Элла Памфилова опровергла возможность такой организации и заявила, что «не голосует никто у нас на лавочках и багажниках машин, никто не голосует в палатках». 2 июля ЦИК опубликовал данные по результатам обработки 99,97% протоколов. Согласно ним, 77,92% проголосовали за принятие поправок, 21,27% — против. В Краснодарском крае, по официальным данным, одобрили изменения 88,92%, выступили против — 10,57% .

Предварительно, явка составила 64,99%, писал «Интерфакс». У ЦИК есть пять дней, чтобы подсчитать результаты голосования, а затем еще три дня для их публикации. Отметим, что в течение голосования сообщалось о различных незаконных действиях на участках со стороны членов избиркома. Например, двое супругов в Москве пришли на участок 30 июня и обнаружили, что, по данным комиссии, кто-то уже проголосовал вместо них. Мосгорбизбирком объяснил это усталостью членов комиссии.

А вечером 1 июля член комиссии другого московского участка совершила вброс. Это заметили через камеру видеонаблюдения: на кадрах видно, как женщина подходит к комплексу обработки бюллетеней и добавляет туда пачку бумаг. Результаты голосования на этом участке было решено аннулировать.