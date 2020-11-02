В Адыгее от коронавируса умерли еще два человека

В оперативном штабе Адыгеи 2 ноября сообщили о еще двух жертвах коронавирусной инфекции

По данным оперштаба Адыгеи, за прошлые сутки в инфекционных госпиталях скончались два пациента: женщина из Адыгейска и мужчина из Шовгеновского района. Лабораторными исследованиями подтвердилось, что причинами смертей в обоих случаях стал COVID-19.

Таким образом, число умерших от коронавируса в республике увеличилось до 53 человек. Напомним, 30 октября число жертв COVID-19 в Адыгее увеличилось до 51 человека. Тогда в инфекционных госпиталях медики не смогли спасти двух пациентов.