В Адыгее от коронавируса умерли еще два человека

Адыгея

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В оперативном штабе Адыгеи 2 ноября сообщили о еще двух жертвах коронавирусной инфекции

По данным оперштаба Адыгеи, за прошлые сутки в инфекционных госпиталях скончались два пациента: женщина из Адыгейска и мужчина из Шовгеновского района. Лабораторными исследованиями подтвердилось, что причинами смертей в обоих случаях стал COVID-19.

Таким образом, число умерших от коронавируса в республике увеличилось до 53 человек. Напомним, 30 октября число жертв COVID-19 в Адыгее увеличилось до 51 человека. Тогда в инфекционных госпиталях медики не смогли спасти двух пациентов.

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Всего за время пандемии в Адыгее, по официальным данным, коронавирусом заболели 5 тыс. 960 человек. За последние сутки в регионе зарегистрировали 61 новый случай COVID-19. Это самое низкое число зараженных за последнюю декаду. Предыдущий минимум был 23 октября, когда в Адыгее зарегистрировали 78 инфицированных коронавирусом.

Рост числа больных коронавирусом и внебольничной пневмонией, в том числе среди пожилых людей, начался в Адыгее с начала октября. Ко 2 ноября в ковид-госпиталях республики и амбулаторно лечатся 1 тыс. 163 больных. За все время из больниц с выздоровлением выписали 4 тыс. 744 пациента (+ 64 за сутки).

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Как писали Юга.ру, в Адыгее снизилась заболеваемость ОРВИ, однако число зараженных COVID-19 продолжает расти. В связи с этим власти республики ужесточили масочный режим, отменили большие банкеты и закрыли танцполы, а работодателей обязали перевести на дистанционку не менее 25% сотрудников.

Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть Эпидемии

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