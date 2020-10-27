В Адыгее снизилась заболеваемость ОРВИ, но продолжает расти число зараженных COVID-19

Роспотребнадзор по Адыгее 26 октября сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ, а оперштаб республики — о росте больных коронавирусом

По данным Роспотребнадзора, в Адыгее с 19 по 25 октября зарегистрировали 556 случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Показатель заболеваемости составил 12,2 на 10 тыс. населения. По сравнению с предыдущей неделей в Адыгее зафиксировали на 73 больных ОРВИ меньше.

При этом в оперштабе республики сообщали о резком росте числа зараженных коронавирусом. К 27 октября в ковид-госпиталях Адыгеи находятся 1 тыс. 66 пациентов, за прошлые сутки в регионе COVID-19 выявили у еще 70 человек. Всего за время пандемии коронавирусом, по официальным данным, заболели 5 тыс. 491 житель республики.

Рост числа больных коронавирусом и внебольничной пневмонией, в том числе среди пожилых людей, начался в Адыгее с начала октября. В связи с этим власти республики ужесточили масочный режим, отменили большие банкеты и закрыли танцполы, а работодателей обязали перевести на дистанционку не менее 25% сотрудников.