В Адыгее за время пандемии жертвами коронавируса стал 51 человек

Оперативный штаб Адыгеи 30 октября сообщил о смерти еще двух пациентов с коронавирусом

Напомним, 25 октября в Адыгее число жертв коронавируса выросло до 48 человек, за сутки в регионе от COVID-19 умерли три пациента ковид-госпиталей. 28 октября республиканский оперштаб сообщил о смерти еще одного инфицированного.

На следующий день число жертв COVID-19 в Адыгее увеличилось до 51 человека. В инфекционных госпиталях медики не смогли спасти двух пациентов — мужчину из Красногвардейского района и женщину из Теучежского района. Лабораторными исследованиями подтвердилось, что причинами смертей в обоих случаях стал COVID-19.

Всего за время пандемии в Адыгее, по официальным данным, коронавирусом заболели 5 тыс. 770 человек. За последние сутки в регионе зарегистрировали 69 новых случаев COVID-19.

В ковид-госпиталях республики и амбулаторно лечатся 1 тыс. 139 больных. За все время из больниц с выздоровлением выписали 4 тыс. 580 пациентов (+ 48 за сутки).