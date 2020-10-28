В Адыгее число умерших от COVID-19 увеличилось до 49 человек

Оперативный штаб Адыгеи 28 октября сообщил о смерти еще одного пациента с коронавирусом

Напомним, 25 октября в Адыгее число жертв коронавируса выросло до 48 человек, за сутки в регионе от COVID-19 умерли три пациента ковид-госпиталей.

К 28 октября число смертей от коронавируса в республике увеличилось до 49 человек. Как сообщили в оперштабе Адыгеи, в инфекционном госпитале умерла женщина из Красногвардейского района. Лабораторные исследования подтвердили, что причиной смерти пациентки стал COVID-19.

Всего за время пандемии в Адыгее, по официальным данным, коронавирусом заболели 5 тыс. 633 человека. За последние сутки в регионе зарегистировали 72 новых случая COVID-19.

В ковид-госпиталях республики лечатся 1 тыс. 102 больных. За все время из больниц с выздоровлением выписали 4 тыс. 482 пациента (+51 за сутки).