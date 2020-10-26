В ковид-госпиталях Адыгеи от коронавируса умерло еще три человека

Адыгея

Распечатать

В Адыгее число умерших от коронавируса увеличилось до 48 человек

Оперативный штаб региона 25 октября сообщил о смерти еще трех человек. 

Напомним, 16 октября число жертв коронавируса выросло до 41 человек, 21 октября число умерших от коронавируса пациентов увеличилось до 43, а 23 октября оперштаб сообщил о смерти еще двух пациентов с коронавирусом.

Читайте также:

К 25 октября в инфекционных госпиталях скончались три пациента — мужчины из Красногвардейского и Майкопского районов, а также мужчина из Краснодарского края. Лабораторные исследования подтвердили, что причинами смертей в трех случаях стал COVID-19, сообщили в оперативном штабе Адыгеи.

Всего к 26 октября в республике за все время пандемии число заболевших COVID-19 достигло 5 тыс. 421 человек (+75 за сутки). Сейчас на лечении находятся 1 тыс. 41 больной. Выздоровело 4 тыс. 332 пациента (+43 за сутки).

Напомним, из-за роста темпов заболеваемости в середине октября в Адыгее работодателей обязали перевести на дистанционку не менее 25% сотрудников.

Коронавирус смерть

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

На Кубани второй день подряд фиксируют рекордное число заболевших коронавирусом
В Краснодаре хотят установить еще три арт-объекта
Из-за упавшей с трала машины на Восточном обходе Краснодара образовалась пробка
В ковид-госпиталях Адыгеи от коронавируса умерло еще три человека
В лесах Апшеронского района заблудились две семьи грибников, в одной из них пострадала женщина
В Азовском море продолжают поиски пропавших после пожара на танкере моряков

Лента новостей

Статьи

«Твари мы дрожащие или право имеем на бесплатную медицину?»

Жители Краснодара и Адыгеи рассказали, как болели коронавирусом

Статьи Партнерский

«В пандемию пришлось нанять еще людей, а не сокращать места»

Интервью с главой digital-агентства Гоар Салафаниди

Статьи Партнерский

«Финансово грамотными людьми сложно управлять»

Максим Манахов о менталитете, израильских корнях и о том, как не возвращать деньги

Реклама на портале