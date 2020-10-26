В ковид-госпиталях Адыгеи от коронавируса умерло еще три человека

В Адыгее число умерших от коронавируса увеличилось до 48 человек

Напомним, 16 октября число жертв коронавируса выросло до 41 человек, 21 октября число умерших от коронавируса пациентов увеличилось до 43, а 23 октября оперштаб сообщил о смерти еще двух пациентов с коронавирусом.

Оперативный штаб региона 25 октября сообщил о смерти еще трех человек.

К 25 октября в инфекционных госпиталях скончались три пациента — мужчины из Красногвардейского и Майкопского районов, а также мужчина из Краснодарского края. Лабораторные исследования подтвердили, что причинами смертей в трех случаях стал COVID-19, сообщили в оперативном штабе Адыгеи.

Всего к 26 октября в республике за все время пандемии число заболевших COVID-19 достигло 5 тыс. 421 человек (+75 за сутки). Сейчас на лечении находятся 1 тыс. 41 больной. Выздоровело 4 тыс. 332 пациента (+43 за сутки).

Напомним, из-за роста темпов заболеваемости в середине октября в Адыгее работодателей обязали перевести на дистанционку не менее 25% сотрудников.