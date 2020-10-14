В Адыгее создадут 200 новых мест в ковид-госпиталях

Для больных коронавирусом в инфекционных госпиталях Адыгеи в октябре подготовят еще около 200 койко-мест

С конца сентября в России начало расти количество случаев заражения коронавирусом. Сначала эксперты прогнозировали, что пик пандемии придется на середину октября, а 12 октября в Роспотребнадзоре заявили, что Россия выйдет на плато через 10-20 дней. При этом с 9 октября в стране ежедневно фиксируют рекордное число новых случаев инфицирования.

Из-за ухудшения ситуации глава Адыгеи 14 октбяря поручил увеличить число коек в ковид-госпиталях. Новые места для больных появятся в инфекционной и городской больнице, на территории нового терапевтического отделения в Майкопе. Еще 20 коек поставят в госпитале в Энеме, сообщили в минздраве Адыгеи. В целом коечный фонд увеличится до 800 мест. Все койки будут оборудованы согласно требованиям к лечению новой коронавирусной инфекции. Сейчас большинство коек обеспечены медицинским кислородом, более 100 — аппаратами искусственной вентиляции легких.