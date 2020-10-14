В Адыгее создадут 200 новых мест в ковид-госпиталях
Для больных коронавирусом в инфекционных госпиталях Адыгеи в октябре подготовят еще около 200 койко-мест
С конца сентября в России начало расти количество случаев заражения коронавирусом. Сначала эксперты прогнозировали, что пик пандемии придется на середину октября, а 12 октября в Роспотребнадзоре заявили, что Россия выйдет на плато через 10-20 дней. При этом с 9 октября в стране ежедневно фиксируют рекордное число новых случаев инфицирования.
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Из-за ухудшения ситуации глава Адыгеи 14 октбяря поручил увеличить число коек в ковид-госпиталях. Новые места для больных появятся в инфекционной и городской больнице, на территории нового терапевтического отделения в Майкопе. Еще 20 коек поставят в госпитале в Энеме, сообщили в минздраве Адыгеи. В целом коечный фонд увеличится до 800 мест.
Все койки будут оборудованы согласно требованиям к лечению новой коронавирусной инфекции. Сейчас большинство коек обеспечены медицинским кислородом, более 100 — аппаратами искусственной вентиляции легких.
Для стационарного лечения пациентов с признаками ОРВИ и пневмонии без подтвержденного коронавируса дополнительно развернуты пневмонийные отделения для детей и взрослых — на базе Адыгейской республиканской детской клинической больницы и на базе Майкопской городской клинической больницы.
«В медорганизациях постоянно пополняется запас лекарств и средств индивидуальной защиты для персонала. Также в республике есть резерв из более 30 тыс. тестов. Ежедневно проводится более 1 тыс. тестирований на COVID-19. Работают все лаборатории. Планируется, что с 15 октября начнет действовать новая лаборатория на базе Тахтамукайской районной больницы», — сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.
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