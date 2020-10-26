В Азовском море продолжают поиски пропавших после пожара на танкере моряков

Напомним, взрыв и последующий пожар на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов» произошли вечером 24 октября в акватории Азовского моря. На борту находились 13 человек. 10 из них спасли, еще троих начали искать.

Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц). На месте работала следственно-оперативная группа Краснодарского следственного отдела на транспорте.

Накануне спасатели обследовали 56 км береговой линии. По данным на 7:00 26 октября, на побережье моря в Темрюкском районе продолжаются поиски пропавших моряков. Сейчас зону исследуют 71 человек и 20 единиц техники, добавили в пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Планируется изучить береговую линию трех районов — Славянского, Темрюкского и Приморско-Ахтарского районов.

Это не первый подобный случай в районе Керченского пролива. 21 января 2019 года в море загорелись два иностранных судна со сжиженным газом, на них находились 32 человека из Турции и Индии. Погибли как минимум 10 моряков. Первый корабль потушили 28 февраля, второй — 3 марта.