СК возбудил дело после пожара на танкере в Керченском проливе
Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение пожарной безопасности на танкере в Азовском море
Напомним, вечером 24 октября в Азовском море произошел взрыв на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов». На борту находилось 13 человек, троих все еще ищут спасатели.
Следствие установило, что около 18:30 в акватории Азовского моря во время следования танкера из нейтральных вод Черного моря, загорелась взрывоопасная смесь груза-легковоспламеняющийся жидкости «Нафта» во втором грузовом танке. На месте пожара работает следственно-оперативная группа Краснодарского следственного отдела на транспорте, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.
По факту пожара возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
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