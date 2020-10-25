СК возбудил дело после пожара на танкере в Керченском проливе

Напомним, вечером 24 октября в Азовском море произошел взрыв на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов». На борту находилось 13 человек, троих все еще ищут спасатели.

Следствие установило, что около 18:30 в акватории Азовского моря во время следования танкера из нейтральных вод Черного моря, загорелась взрывоопасная смесь груза-легковоспламеняющийся жидкости «Нафта» во втором грузовом танке. На месте пожара работает следственно-оперативная группа Краснодарского следственного отдела на транспорте, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

По факту пожара возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.