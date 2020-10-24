В Керченском проливе горит нефтяной танкер
Вечером 24 октября в Азовском море произошел взрыв на нефтяном танкере
В 19:02 оперативной дежурный получил информацию о пожаре на нефтяном танкере в акватории Азовского моря. На борту было 13 человек экипажа. По предварительной информации, на судне не было запасов горючего.
К месту происшествия направлено три спасательных судна, также там находится проходящее мимо судно «Братск». В настоящее время шесть членов эпипажа спасены, четверо остаются на борту, еще трое находятся за бортом, их ищут спасатели.
В ликвидации пожара задействовано 102 человека и 14 единиц спецтехники от Единой Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ситуация находится на особом контроле ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ведомства.
Собеседник ТАСС в экстренных службах уточнил, что терпит бедствие нефтяной танкер «Генерал Ази Асланов» под российским флагом.
«По нашим данным, на танкере произошел взрыв», — сказал собеседник. Предположительно, взорвались остаточные пары топлива. Он также заявил, что причиной пожара могли стать нарушение техники безопасности или огневые работы.
РБК со ссылкой на сервис Vessel Finder, позволяющий отслеживать перемещения судов в режиме реального времени, написал, что танкер «Генерал Ази Асланов» направлялся из Керчи в Ростов-на-Дону. Он должен был прибыть туда 25 октября в 6:00.
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