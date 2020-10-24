В Керченском проливе горит нефтяной танкер

В 19:02 оперативной дежурный получил информацию о пожаре на нефтяном танкере в акватории Азовского моря. На борту было 13 человек экипажа. По предварительной информации, на судне не было запасов горючего.

К месту происшествия направлено три спасательных судна, также там находится проходящее мимо судно «Братск». В настоящее время шесть членов эпипажа спасены, четверо остаются на борту, еще трое находятся за бортом, их ищут спасатели.

В ликвидации пожара задействовано 102 человека и 14 единиц спецтехники от Единой Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ситуация находится на особом контроле ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ведомства.