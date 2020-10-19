В Адыгее после карантина почти 1,8 тыс. учащихся вышли на учебу в школы

В оперштабе Адыгеи 19 октября сообщили о сдерживании распространения COVID-19 в школах и росте числа детей, которые после карантина вышли на очное обучение

Напомним, 14 сентября количество детей, обучающихся в Адыгее дистанционно, достигло 1 тыс. 86 человек. 22 сентября на карантин отправили 51 класс в 28 школах, на дистанционное обучение перевели 1 тыс. 90 школьников. К 28 сентября число школьников, занимающихся дистанционно, уменьшилось более чем на 200 человек — до 866, а к 6 октября за неделю увеличилось на 326 человек и достигло 1 тыс. 192 человек. К 12 октября к обучающимся на дистанционке добавилось еще 280 детей и всего таких в республике стало 1 тыс. 472 школьника.

За неделю, с 12 по 19 октября, эпидситуация стабилизировалась, число учащихся, вышедших на очное обучение, увеличилось до 1 тыс. 769 школьников и превысило число перешедших на дистанционное обучение — 1 тыс. 459 детей. Всего сейчас на карантине по коронавирусу находится 57 классов из 32 школ.

«Нет случаев коронавирусной инфекции в школах Гиагинского, Шовгеновского и Теучежского районов. Также благополучная эпидобстановка, без заболевших, в школах-интернатах для детей с нарушением слуха и зрения, для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья», — сообщили в оперативном штабе республики.

Напомним, из-за пандемии в республике решили на неделю продлить осенние каникулы — с 26 октября по 8 ноября.