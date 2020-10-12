Почти 1,5 тыс. школьников в Адыгее перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса

В оперштабе Адыгеи 12 октября сообщили о росте числа школьников, переведенных на дистанционное обучение, на 280 человек за неделю

Напомним, 14 сентября количество детей, обучающихся в Адыгее дистанционно, достигло 1 тыс. 86 человек. 22 сентября на карантин отправили 51 класс в 28 школах, на дистанционное обучение перевели 1 тыс. 90 школьников. К 28 сентября число школьников, занимающихся дистанционно, уменьшилось более чем на 200 человек — до 866, а к 6 октября за неделю увеличилось на 326 человек и достигло 1 тыс. 192 человек.

С 6 по 12 октября у 1 тыс. 16 школьников закончился карантин. Однако число перешедших на дистанционное обучение увеличилось на 280 человек, до 1 тыс. 472 школьников. Всего сейчас на карантине по коронавирусу находится 56 классов из 26 школ.

При этом стало на пять школ меньше, где есть случаи заболевания коронавирусом.

«Число школ, где введено дистанционное обучение, снизилось с 31 до 26. Нет случаев коронавирусной инфекции в школах Кошехабльского, Шовгеновского и Теучежского районов. Также благополучная эпидобстановка, без заболевших, в школах-интернатах для детей с нарушением слуха и зрения, для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья», — сообщили в оперативном штабе республики.