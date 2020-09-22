В школах Адыгеи 51 класс перешел на дистанционное обучение из-за коронавируса

В Адыгее к 22 сентября 1 тыс. 90 школьников перевели на дистанционное обучение из-за заболевания коронавирусом учителей или учеников

Как писали Юга.ру, 14 сентября число детей, обучающихся в Адыгее дистанционно, выросло до 1 тыс. 86 человек. 22 сентября стало известно, что за неделю этот показатель практически не изменился.

«В настоящее время не наблюдается тенденции к ухудшению ситуации. Образовательный процесс идет в штатном режиме», — сообщили порталу Юга.ру в министерстве образования и науки Адыгеи.