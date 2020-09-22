В школах Адыгеи 51 класс перешел на дистанционное обучение из-за коронавируса

Адыгея

Распечатать

В Адыгее к 22 сентября 1 тыс. 90 школьников перевели на дистанционное обучение из-за заболевания коронавирусом учителей или учеников

Как писали Юга.ру, 14 сентября число детей, обучающихся в Адыгее дистанционно, выросло до 1 тыс. 86 человек. 22 сентября стало известно, что за неделю этот показатель практически не изменился.

«В настоящее время не наблюдается тенденции к ухудшению ситуации. Образовательный процесс идет в штатном режиме», — сообщили порталу Юга.ру в министерстве образования и науки Адыгеи.

Читайте также:

На сегодняшний день более тысячи школьников Адыгеи переведены на дистанционное обучение в связи с инфекцией COVID-19, выявленной либо у ученика, либо у преподавателя. Речь идет о 51 классе из 28 школ республики. Нет больных только в Гиагинском районе республики. 

Помимо этого в Адыгее полностью закрыт один детский сад, расположенный в Теучежском районе. Кроме того, закрыты четыре группы в четырех детских садах Майкопа.

Дети Коронавирус Школа

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре на карантин закрыли еще одну школу
В Краснодаре взяли под стражу полицейского, который насмерть сбил подростка на пешеходном переходе
На Кубани число зараженных коронавирусом 10 дней держится в пределах 90-96 случаев за сутки
В школах Адыгеи 51 класс перешел на дистанционное обучение из-за коронавируса
В Сочи ищут свидетелей гибели мужчины, который разбился на водопаде
В список Forbes самых богатых чиновников и депутатов России попали четыре кубанских депутата от «Единой России»

Лента новостей

Статьи

Ветхость не препятствие

Зачем реставрировать старинные дома в центре Краснодара

Статьи

«Корзина доброты»

В Краснодаре впервые пройдет марафон по сбору продуктов для семей с детьми

Статьи Партнерский

Малое дело с большой поддержкой

Интервью с директором Фонда развития бизнеса Еленой Пистуновой

Реклама на портале