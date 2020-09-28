В Адыгее остаются закрытыми на карантин по коронавирусу 47 классов
В оперштабе Адыгеи 28 сентября порталу Юга.ру сообщили, что число переведенных на дистанционное обучение школьников сократилось более чем на 200 человек
Напомним, 14 сентября число детей, обучающихся в Адыгее дистанционно, выросло до 1 тыс. 86 человек. 22 сентября стало известно, что за неделю этот показатель практически не изменился — на дистанционку из-за заболевания коронавирусом учителей и учеников перевели 1 тыс. 90 школьников. На карантин был отправлен 51 класс в 28 школах республики.
К 28 сентября число школьников, занимающихся дистанционно, снизилось до 866 человек. В настоящее время на карантине по коронавирусу находится 47 классов из 21 школы.
«Если на прошлой неделе больных школьников или учителей не было только в Гиагинском районе республики, сейчас к этому муниципалитету присоединились Адыгейск и Теучежский район», — отметили в министерстве образования и науки республики Адыгея.
Читайте также:
Больше всех закрытых классов в Майкопе. Там на дистанционном обучении находятся 544 школьника в 11 классах, уточнили в ведомстве.
Как писали Юга.ру, 24 сентября в двух школах Юбилейного микрорайона Краснодара нашли коронавирус в трех классах.
Все материалы по теме: