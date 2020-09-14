В Адыгее из-за коронавируса отправили на дистанционное обучение более тысячи школьников и закрыли два детсада

В Адыгее к 14 сентября количество школьных классов, которые перевели на дистанционное обучение, выросло до 30

Как писали Юга.ру, из-за выявления коронавируса в школах к 8 сентября на дистанционное обучение отправили учащихся 11 классов в семи муниципалитетах Адыгеи, всего 371 школьника. К 10 сентября на дистанционное обучение перешли уже 546 школьников из 20 классов, закрытых на карантин в связи со случаями выявления коронавируса.

К 14 сентября в республике число детей, обучающихся дистанционно, выросло до 1 тыс. 86: на карантин закрыты 30 классов, где выявлены случаи заражения COVID-19 у преподавателей или школьников.

«Больные коронавирусом учителя или ученики есть во всех муниципалитетах республики, кроме Гиагинского района. Там все школы работают в штатном режиме», — сообщили порталу Юга.ру в министерстве образования и науки Адыгеи.

Кроме того, сейчас полностью закрыты две дошкольные образовательные организации в Теучежском районе в связи с выявлением коронавируса у сотрудников этих детсадов, а также закрыта одна группа в детском саду Майкопа.

По данным регионального оперштаба, к 14 сентября в Адыгее новую инфекцию диагностировали у 3 тыс. 689 человек. Скончались 30 пациентов, выздоровели — 3 тыс. 161 человек. Сейчас на лечении находятся 498 пациент, у 20 из них заболевание выявлено за последние сутки.