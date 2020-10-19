МВД: сообщения о волонтерах, которые раздают пропитанные наркотиками маски, — это фейк

18 октября МВД России прокомментировало распространяемую в обществе информацию о злоумышленниках, которые под видом раздачи медицинских масок грабят дома

В инстаграме главка МВД сообщили, что в мессенджерах ряда регионов распространяют предупреждения о волонтерах, которые ходят по квартирам и бесплатно раздают маски. Средства защиты якобы пропитаны наркотическим веществом. Во время примерки маски человек теряет сознание, после чего злоумышленники совершают ограбление. Фотография листовки появилась и в телеграм-канале «Туподар Краснодар». В тексте обращения просят предупредить родных и знакомых о «новом виде» преступления и не принимать маски от незнакомых людей.

МВД России отметило, что эта информация недостоверна и имеет все признаки фейка. Среди них отсутствие источника информации и указания конкретного населенного пункта: «В сообщении присутствует просьба о распространении, так как основная цель таких сообщений — посеять панику». В полиции напомнили, что распространение в СМИ и интернете неправдивой информации, которая создает угрозу причинения вреда здоровью людей или нарушения порядка, влечет за собой штраф от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.