МВД: сообщения о волонтерах, которые раздают пропитанные наркотиками маски, — это фейк
18 октября МВД России прокомментировало распространяемую в обществе информацию о злоумышленниках, которые под видом раздачи медицинских масок грабят дома
В инстаграме главка МВД сообщили, что в мессенджерах ряда регионов распространяют предупреждения о волонтерах, которые ходят по квартирам и бесплатно раздают маски. Средства защиты якобы пропитаны наркотическим веществом. Во время примерки маски человек теряет сознание, после чего злоумышленники совершают ограбление.
Фотография листовки появилась и в телеграм-канале «Туподар Краснодар». В тексте обращения просят предупредить родных и знакомых о «новом виде» преступления и не принимать маски от незнакомых людей.
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МВД России отметило, что эта информация недостоверна и имеет все признаки фейка. Среди них отсутствие источника информации и указания конкретного населенного пункта:
«В сообщении присутствует просьба о распространении, так как основная цель таких сообщений — посеять панику».
В полиции напомнили, что распространение в СМИ и интернете неправдивой информации, которая создает угрозу причинения вреда здоровью людей или нарушения порядка, влечет за собой штраф от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.
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На Кубани это не первый подобный фейк с начала пандемии. В марте в регионе распространялось сообщение о людях в химзащите, которые под предлогом дезинфекции от коронавируса усыпляют и грабят жильцов. Также кубанцев предостерегали о том, что ночью над городом вертолеты будут распылять лекарство от коронавируса.
К концу апреля специалисты собрали список видов мошенниества, с помощью которых людей пытались обмануть во время пандемии коронавируса. Среди них убивающий COVID-19 очиститель воздуха, несуществующие пособия и фальшивые спецпропуска.
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Внимание, это фейк! ... В ряде регионов через мессенджеры распространяется информация о том, что по квартирам ходят «волонтеры» и раздают маски, пропитанные наркотическим средством. При их примерке человек теряет сознание и в это время происходит ограбление. Данная информация не соответствует действительности. Распространяемое «сообщение» имеет все признаки фейка: - нет ссылки на источник информации; - конкретного указания населенного пункта, где это происходило; - в сообщении присутствует просьба о распространении, так как основная цель таких сообщений посеять панику. МВД России предупреждает, что распространение в СМИ и сети Интернет недостоверной информации, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, влечет административную ответственность. В соответствии с ч.9 ст.13.15 КоАП РФ для граждан предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Ориентироваться стоит на официальные источники информации и не заниматься рассылкой фейковых сообщений в чатах. #антифейк #мвдроссии #мвд #стопкоронавирус #опровержение #мвдопровергает
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