В Северной Осетии появился первый в республике зиплайн

В Куртатинском ущелье Северной Осетии появился первый зиплайн

Экстремальный аттракцион построил один из инвесторов на территории Верхнего Фиагдона. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Меняйло.

«Стальные тросы проходят над живописными местами, поэтому смельчаков, которые открыты новым впечатлениям, ждет не только незабываемое ощущение полета, но и невероятное удовольствие от открывающегося вида», — написал Меняйло.

Протяженность зиплайна 700 метров. Аттракцион будет работать круглый год.

Авторы проекта также обновили популярные среди туристов и жителей республики «Фиагдонские качели». Вместо старой конструкции установили новые, девятиметровые, которые не имеют аналогов в России.