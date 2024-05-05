В Северной Осетии появился первый в республике зиплайн

Северная Осетия

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  • Северная Осетия © Фото Юга.ру
    Северная Осетия © Фото Юга.ру

В Куртатинском ущелье Северной Осетии появился первый зиплайн

Экстремальный аттракцион построил один из инвесторов на территории Верхнего Фиагдона. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Меняйло.

«Стальные тросы проходят над живописными местами, поэтому смельчаков, которые открыты новым впечатлениям, ждет не только незабываемое ощущение полета, но и невероятное удовольствие от открывающегося вида», — написал Меняйло.

Протяженность зиплайна 700 метров. Аттракцион будет работать круглый год.

Авторы проекта также обновили популярные среди туристов и жителей республики «Фиагдонские качели». Вместо старой конструкции установили новые, девятиметровые, которые не имеют аналогов в России.

Как писали Юга.ру, инспектор Джейрахско-Ассинского музея-заповедника в Ингушетии обнаружил подземное камерное строение из камня в башенном комплексе Цори. Предположительно, это древний склеп. 

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