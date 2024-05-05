В России решили бороться с нелегальной занятостью. Правительство поручило создать в регионах соответствующие комиссии

Вся Россия

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  • Мигранты из Херсонской области в Анапе © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Мигранты из Херсонской области в Анапе © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Правительство поручило в течение трёх месяцев создать в регионах комиссии для борьбы с нелегальной занятостью

Соответствующее постановление появилось на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, комиссия сможет запрашивать данные у налоговой службы и местных администраций, в том числе об использовании недвижимости для предпринимательства, заключении гражданско-правовых договоров (ГПХ) между работником и работодателем и другие. Также комиссия будет рассматривать ситуации, когда оплата работников ниже минимальной, трудовые отношения не оформлены официально и другие.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон «О занятости населения в РФ» в обновленной редакции. В нем, например, уточняются понятия «занятость», «занятые граждане», «граждане, ищущие работу», «впервые ищущие работу», «профилирование». Закон вступил в силу с 1 января 2024 года.

Ранее Юга.ру писали, как изменился рынок труда в Краснодарском крае в 2024 году. Одной из ключевых закономерностей стало расширение границ найма.

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В России решили бороться с нелегальной занятостью. Правительство поручило создать в регионах соответствующие комиссии
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