В России решили бороться с нелегальной занятостью. Правительство поручило создать в регионах соответствующие комиссии

Правительство поручило в течение трёх месяцев создать в регионах комиссии для борьбы с нелегальной занятостью

Соответствующее постановление появилось на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, комиссия сможет запрашивать данные у налоговой службы и местных администраций, в том числе об использовании недвижимости для предпринимательства, заключении гражданско-правовых договоров (ГПХ) между работником и работодателем и другие. Также комиссия будет рассматривать ситуации, когда оплата работников ниже минимальной, трудовые отношения не оформлены официально и другие.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон «О занятости населения в РФ» в обновленной редакции. В нем, например, уточняются понятия «занятость», «занятые граждане», «граждане, ищущие работу», «впервые ищущие работу», «профилирование». Закон вступил в силу с 1 января 2024 года.