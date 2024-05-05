В России решили бороться с нелегальной занятостью. Правительство поручило создать в регионах соответствующие комиссии
Правительство поручило в течение трёх месяцев создать в регионах комиссии для борьбы с нелегальной занятостью
Соответствующее постановление появилось на портале официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, комиссия сможет запрашивать данные у налоговой службы и местных администраций, в том числе об использовании недвижимости для предпринимательства, заключении гражданско-правовых договоров (ГПХ) между работником и работодателем и другие. Также комиссия будет рассматривать ситуации, когда оплата работников ниже минимальной, трудовые отношения не оформлены официально и другие.
Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон «О занятости населения в РФ» в обновленной редакции. В нем, например, уточняются понятия «занятость», «занятые граждане», «граждане, ищущие работу», «впервые ищущие работу», «профилирование». Закон вступил в силу с 1 января 2024 года.
Ранее Юга.ру писали, как изменился рынок труда в Краснодарском крае в 2024 году. Одной из ключевых закономерностей стало расширение границ найма.