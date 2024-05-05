Черное море уступило Байкалу в популярности среди туристов
Самыми популярными туристическим направлением в 2024 году стало озеро Байкал, Черное море заняло вторую позицию в рейтинге
Лидером среди самых популярных турнаправлений 2024 года стало озеро Байкал — его выбрали 43% туристов. На втором месте — черноморское побережье Краснодарского края и 33% опрошенных, не сильно отстал Крым — у полуострова 3-я строчка и 32% голосов.
Опрос о туристических предпочтениях россиян провел Координационный центр Правительства РФ. В нем приняли участие более 2 тысяч человек.
Иследование также показало, что 65% туристов планируют путешествия по России, более половины из них предпочитают передвигаться на автомобиле. Основные приоритеты летнего отдыха — море, исторические места, природные парки.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край возглавил рейтинг курортов с самым дорогим отдыхом в апреле.