Черное море уступило Байкалу в популярности среди туристов

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Самыми популярными туристическим направлением в 2024 году стало озеро Байкал, Черное море заняло вторую позицию в рейтинге

Лидером среди самых популярных турнаправлений 2024 года стало озеро Байкал — его выбрали 43% туристов. На втором месте — черноморское побережье Краснодарского края и 33% опрошенных, не сильно отстал Крым — у полуострова 3-я строчка и 32% голосов.

Опрос о туристических предпочтениях россиян провел Координационный центр Правительства РФ. В нем приняли участие более 2 тысяч человек.

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Иследование также показало, что 65% туристов планируют путешествия по России, более половины из них предпочитают передвигаться на автомобиле. Основные приоритеты летнего отдыха — море, исторические места, природные парки.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край возглавил рейтинг курортов с самым дорогим отдыхом в апреле.

Курорты и туризм отдых Рейтинги Черное море

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Черное море уступило Байкалу в популярности среди туристов
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