Жительницу Кубани оштрафовали на 30 тыс. рублей за фейк о фиктивных смертях от коронавируса

27 мая стало известно, что в Краснодарском крае прошел суд по делу девушки, которая распространяла фейк о коронавирусе

Ранее полиция выяснила, что 27-летняя местная жительница распространяла информацию о том, что сотрудники скорой помощи, выезжающие на вызов о смерти гражданина, якобы предлагают родственникам за деньги в качестве причины смерти указать коронавирус. По ее мнению, это делается медсотрудниками для увеличения показателей смертности от COVID-19.

В полиции провели проверку и установили личность человека, распространяющего сведения, которые не соответствуют действительности и могут создать угрозу общественной безопасности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В отношении девушки составили административный протокол по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (Злоупотреблении свободой массовой информации).

27 мая стало известно, что суд рассмотрел дело и признал девушку виновной. Ей назначили штраф в размере 30 тыс. рублей, пишет ТАСС.

Как писали Юга.ру, в апреле за аналогичный фейк о фиктивных смертях от коронавируса признали виновной жительницу Армавира. Тогда ей выписали штраф в 15 тыс. рублей. А в мае жительница Кубани написала в соцсетях, что врачи без масок и перчаток госпитализировали пациента с подозрением на COVID-19. Она тоже получила штраф.