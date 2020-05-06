Генпрокуратура признала фейком видеоролики про чипирование и уничтожение людей под видом вакцинации от коронавируса

Генпрокуратура 6 мая опровергла сообщения о том, что коронавирус был создан искусственно для чипирования людей и установления глобального мирового порядка

На сайте Генпрокуратуры 6 мая опубликовали сообщение о том, что в «Одноклассниках» и на YouTube был обнаружен ряд видеороликов, в которых сообщалось, что коронавирус является генно-модифицированным биологическим оружием, созданным искусственным путем для чипирования населения и установления глобального мирового порядка. Сторонники этой теории считают, что население Земли хотят уничтожить путем заражения под видом вакцинации.

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Генпрокуратура подчеркнула, что информация об искусственном происхождении коронавируса не была подтверждена ни Всемирной организацией здравоохранения, ни правительством России, и потребовала заблокировать видеоролики, написал RT.

Отметим, в пятницу, 1 мая, состоялась премьера выпуска передачи «Бесогон ТВ», в котором режиссер Никита Михалков заявил, что миллиардер Билл Гейтс хочет вживить чипы миллиардам людей в обмен на бонусы в виде криптовалюты, контролировать и сократить население Земли. В пятницу вышли два сеанса программы, после этого руководство телеканала объявило, что повторов программы не будет. Михалков в свою очередь назвал это решение цензурой.