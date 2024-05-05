В Краснодаре покажут спектакль «Творец»

История одного писателя, Джейка, который живет в своем творческом мире и пытается найти место в этой жизни. Отношения, семья, творческие амбиции, мечты о славе и самореализации. Он пытается решить, что из этого важнее и может ли любовь вернуть к реальной жизни.

По словам организаторов, это спектакль, где каждый творческий человек узнает себя и сможет задаться вопросом: «А существует ли моя жизнь без несуществующего и иллюзорного мира фантазий?».

Начало в 20:00. Узнать подробности и купить билеты можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.