Генпрокуратура признала фейком видео с подъездной дверью на Кубани, которую якобы заварили из-за зараженных коронавирусом жителей дома

Генеральная прокуратура 6 мая потребовала удалить видео, в котором заваривают дверь якобы одного из многоэтажных домов на Кубани

Напомним, в начале апреля в WhatsApp распространилось видео, в котором заваривают дверь многоэтажного дома. Сообщалось, что проход решили заблокировать из-за обнаруженного в подъезде жителя с COVID-19 и что это происходит в Краснодарском крае. В ролике также было видно квадратное отверстие в двери, якобы предназначенное для передачи продуктов. Тогда в краевой полиции отметили, что этой фейк. По факту распространения начали проверку.

6 мая Генпрокуратура сообщила, что видео обнаружили во «ВКонтакте», а также в YouTube. В ведомстве признали, что ролик содержит недостоверную общественно значимую информацию, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.

Генпрокуратура потребовала у Роскомнадзора ограничить доступ к публикациям. Если этот материал появится на других ресурсах, там доступ к нему также будет ограничен.