В конце апреля специалисты рассказали, какие способы мошенничества появились в России во время пандемии коронавируса

28 апреля Роспотребнадзор опубликовал список основных видов мошенничества, связанных с распространением коронавируса.

В тексте рассказывается, что во время пандемии гражданам предлагают купить несуществующие товары, например, очиститель воздуха, убивающий COVID-19, или маски с фильтром, «отсеивающие вирус». Популярны и предложения о покупке лекарств, якобы помогающих от коронавируса, доьбавил телеканал «360». Роспотребнадзор напомнил, что сейчас многие государственные органы изготовляют и распространяют бесплатно брошюры о коронавирусе, а мошенники предлагают купить их за деньги.

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Также мошенники могут звонить гражданам и говорить, что они вступали в контакт с человеком, у которого подтвержден коронавирус, и что к ним придут специалисты для проведения платного анализа. Россияне стали попадаться и на фишинговые рассылки (когда нужно пройти по ссылке и оставить данные банковской карты) о том, как в квартире избавиться от возбудителя вируса с помощью фена.

Также преступники просят указать личные данные, якобы чтобы помочь в оформлении пособий и компенсаций ущерба от вируса, а также рассылают предложения по удаленной работе, для которой нужно предварительно купить методические материалы.

Ведомство предупредило, что в интернете начали появляться сервисы, якобы позволяющие проверить, как далеко гражданам можно отходить от дома, и для этого им надо ввести данные банковской карты. Активно продаются в интернете и фальшивые спецпропуска.

29 апреля эксперт в области информационной безопасности Александр Власов прокомментировал RT распространение кибермошенничества в условиях пандемии коронавируса. По его словам, рост киберпреступности отчасти вызван «напуганностью населения» распространением коронавируса.

«Это звонки "вам положена компенсация", звонки, "есть чудо-средство", "вам прописана дезинфекция всей вашей квартиры"... Или, наоборот, приходят "волонтеры", просят оплату за то, чтобы якобы сходить за продуктами. Мои коллеги делают вывод, что сейчас основной вид мошенничества происходит под прикрытием вируса», — заявил Власов.