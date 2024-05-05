Чувства женщины и ее судьба. Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Корсаж»

В центре внимания чувства женщины и ее судьба. Фильм рассказывает об одном годе из жизни Елизаветы Баварской (или императрицы Сиси) — жены австрийского императора Франца Иосифа, знаменитой красавицы. В 1877 году ей исполняется 40 лет, но она категорически отказывается признать, что уже немолода. Это лента австрийской постановщицы Мари Кройцер о борьбе за персональное «я».

«Многие путают свободу проявления своих чувств с попустительством своей истерии и инфантилизма. А как жить свободно и корректно, проявляя свои чувства? Об этом и поговоришь на встрече», — приглашают организаторы.

После показа ленты зрители смогут послушать разбор фильма от политтехнолога и стратега Евгении Арестовой.

Начало в 19:30. Стомисомть участия 100 рублей, узнать подробности и записаться можно по ссылке.