Чувства женщины и ее судьба. Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Корсаж»

Краснодарский край

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  • © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com
    © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com

В краснодарской фотостудии Sisters 7 мая состоится показ фильма «Корсаж» (18+)

В центре внимания чувства женщины и ее судьба. Фильм рассказывает об одном годе из жизни Елизаветы Баварской (или императрицы Сиси) — жены австрийского императора Франца Иосифа, знаменитой красавицы. В 1877 году ей исполняется 40 лет, но она категорически отказывается признать, что уже немолода. Это лента австрийской постановщицы Мари Кройцер о борьбе за персональное «я».

«Многие путают свободу проявления своих чувств с попустительством своей истерии и инфантилизма. А как жить свободно и корректно, проявляя свои чувства? Об этом и поговоришь на встрече», — приглашают организаторы.

После показа ленты зрители смогут послушать разбор фильма от политтехнолога и стратега Евгении Арестовой.

Начало в 19:30. Стомисомть участия 100 рублей, узнать подробности и записаться можно по ссылке.

Как писали Юга.ру, краснодарский кинотеатр «Монитор на Красной площади» анонсировал «Волшебные вечера» в мае. Можно будет посмотреть оперу «Турандот», документалку «Тени Гойи», балет «Дитя и волшебство», спектакль «Отелло».

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