Краснодарцев приглашают послушать и разобрать прозу Эрнеста Хемингуэя

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Alexis Brown сайта unsplash.com
    © Фото пользователя Alexis Brown сайта unsplash.com

В краснодарском центре притяжения «Пятница» 11 мая пройдет встреча читательского клуба «Между строк» (18+)

На них авторская проза звучит по-новому и раскрывает все свои секреты для присутствующих. На этот раз краснодарцев приглашают прослушать малую прозу Эрнеста Хемингуэя в прочтении Давида Аветисяна, а затем вместе с филологом Черновой Анастасией сделать анализ текста и выяснить — что всё-таки хотел сказать автор.

Начало в 16:30. Стоимость 700 рублей, узнать подробности и купить билеты можно по ссылке. Центр притяжения «Пятница» находится по адресу улица Тургенева 14/1.

Эрнест Хемингуэй — американский писатель, военный корреспондент, лауреат Нобелевской премии по литературе 1954 года. Автор призведений «По ком звонит колокол», «Старик и море», «Острова в океане», «Прощай, оружие!».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 12 мая пройдет вечер антистендапа «Писатели-мистики и напитки дьявола». Филолог Анастасия Чернова и сексолог Анна Клименко будут рассказывать истории и разбирать их последующее влияние на простых людей.

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