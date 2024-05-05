Краснодарцев приглашают послушать и разобрать прозу Эрнеста Хемингуэя
В краснодарском центре притяжения «Пятница» 11 мая пройдет встреча читательского клуба «Между строк» (18+)
На них авторская проза звучит по-новому и раскрывает все свои секреты для присутствующих. На этот раз краснодарцев приглашают прослушать малую прозу Эрнеста Хемингуэя в прочтении Давида Аветисяна, а затем вместе с филологом Черновой Анастасией сделать анализ текста и выяснить — что всё-таки хотел сказать автор.
Начало в 16:30. Стоимость 700 рублей, узнать подробности и купить билеты можно по ссылке. Центр притяжения «Пятница» находится по адресу улица Тургенева 14/1.
Эрнест Хемингуэй — американский писатель, военный корреспондент, лауреат Нобелевской премии по литературе 1954 года. Автор призведений «По ком звонит колокол», «Старик и море», «Острова в океане», «Прощай, оружие!».
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 12 мая пройдет вечер антистендапа «Писатели-мистики и напитки дьявола». Филолог Анастасия Чернова и сексолог Анна Клименко будут рассказывать истории и разбирать их последующее влияние на простых людей.