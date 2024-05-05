Краснодарцев приглашают послушать и разобрать прозу Эрнеста Хемингуэя

На них авторская проза звучит по-новому и раскрывает все свои секреты для присутствующих. На этот раз краснодарцев приглашают прослушать малую прозу Эрнеста Хемингуэя в прочтении Давида Аветисяна, а затем вместе с филологом Черновой Анастасией сделать анализ текста и выяснить — что всё-таки хотел сказать автор.

Начало в 16:30. Стоимость 700 рублей, узнать подробности и купить билеты можно по ссылке. Центр притяжения «Пятница» находится по адресу улица Тургенева 14/1.