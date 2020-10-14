Глава Минтранса РФ оценил в 2,4 трлн рублей строительство трассы Джубга – Сочи

По предварительным подсчетам, строительство трассы Джубга — Сочи обойдется в порядка 2,4 трлн рублей. Проект планируется разбить на этапы. В первую очередь трассу собираются строить на самых загруженных участках: обходах Сочи, Туапсе, Лазаревского, передал 13 октября ТАСС со ссылкой на главу Минтранса Евгения Дитриха.

«Это колоссальные суммы, которые не иначе как поэтапно, отдельными участками профинансированы быть не могут. Поэтому объект бьется на участки, будем приступать к ним по мере выделения финансирования», — объяснил Дитрих.

Платная трасса Джубга — Сочи может быть полностью построена к 2035 году, а обходы Туапсе и Лазаревского — на пять лет раньше, к 2030 году, отметил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

В свою очередь министр транспорта напомнил, что новая автодорога войдет в федеральный проект «Южный кластер», объем финансирования которого пока не согласован.