Глава Минтранса РФ оценил в 2,4 трлн рублей строительство трассы Джубга – Сочи
Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих 13 октября рассказал, сколько может стоить строительство трассы Джубга – Сочи
По предварительным подсчетам, строительство трассы Джубга — Сочи обойдется в порядка 2,4 трлн рублей. Проект планируется разбить на этапы. В первую очередь трассу собираются строить на самых загруженных участках: обходах Сочи, Туапсе, Лазаревского, передал 13 октября ТАСС со ссылкой на главу Минтранса Евгения Дитриха.
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«Это колоссальные суммы, которые не иначе как поэтапно, отдельными участками профинансированы быть не могут. Поэтому объект бьется на участки, будем приступать к ним по мере выделения финансирования», — объяснил Дитрих.
Платная трасса Джубга — Сочи может быть полностью построена к 2035 году, а обходы Туапсе и Лазаревского — на пять лет раньше, к 2030 году, отметил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
В свою очередь министр транспорта напомнил, что новая автодорога войдет в федеральный проект «Южный кластер», объем финансирования которого пока не согласован.
Отметим, что в конце августа Евгений Дитрих в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным рассказал ему о федеральном проекте «Южный кластер» и строительстве трассы Джубга — Сочи.
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По его словам, трасса будет находится в горах, в порядке 5 км от существующей. Также во время встречи с Путиным Дитрих признал, что обходы Лазаревского и Туапсе являются самыми «напряженными участками», однако в настоящее время финансовые возможности не позволяют начать строительство дороги.
«Тем не менее, мы, по вашему указанию, когда к концу октября будем формировать новую редакцию нацпроектов, сделаем новый федеральный проект. Он называется "Южный кластер", в него все обстоятельства и объекты включены», — объяснял Дитрих.
Как писали Юга.ру, в ценах 2017 года стоимость проекта Джубга — Сочи достигла 1,2 трлн рублей. Позже Минтранс назвал сумму в 1,6 трлн рублей. В ведомстве также заявили, что анализируют варианты более дешевой альтернативы планируемой трассы. В марте 2019 года Росавтодор все-таки изменил проект скоростной трассы в Сочи, сократив ее протяженность до 80,5 км и снизив стоимость до 1 трлн рублей. Срок строительства увеличили до 2037 года вместо 2024–2025 годов.
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