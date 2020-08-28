Министр транспорта рассказал Путину о строительстве Дальнего западного обхода Краснодара

Президенту России Владимиру Путину во время экскурсии по трассе «Таврида» 27 августа рассказали о планах по строительству Дальнего западного обхода Краснодара

Напомним, Дальний западный обход Краснодара запланировали построить, чтобы разгрузить краевую столицу от транзитного транспорта. ДЗОК представляет собой проект автотрассы с четырьмя полосами движения. Также предусмотрено строительство в рамках проекта четырех мостов и трех дорожных развязок. Археологи уже приступили к необходимым исследованиям территории, где будет проходить трасса.

27 августа президент России Владимир Путин проехал по трассе «Таврида» в Крыму и пообщался с министром транспорта России Евгением Дитрихом. Он рассказал главе государства о планах строительства подходов в Крымскому мосту. Одним из таких проектов является Дальний западный обход. Его начнут строить в следующем году и хотят завершить работы к 2023 году.

«Северный маршрут к Крымскому мосту предполагает строительство нового Дальнего западного обхода Краснодара. Он уже запроектирован, трасса отбита, сейчас оформляется земля, археология. В сентябре мы заключим контракт на стройку, в 2023 году он [Дальний Западный обход] будет. Здесь что важно: частные инвестиции придут, где-то около четверти денег и 10 млрд рублей нам принесут частные инвесторы», — рассказал Дитрих.