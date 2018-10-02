Минтранс изучает более дешевые варианты новой дороги Джубга — Сочи

Краснодарский край, Вся Россия

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Минтранс РФ анализирует варианты более дешевой альтернативы планируемой трассы Джубга — Сочи, чтобы включить проект в комплексный план развития магистральной инфраструктуры

Об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах форума «PRO //Движение.1520».

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Как сообщали Юга.ру, согласно разработанной Росавтодором концепции развития дороги Джубга — Сочи, на месте двухполосного горного серпантина хотят построить четырехполосную скоростную трассу длиной примерно в 119,5 км. Стоимость стройки обойдется примерно в 1,2 — 1,6 трлн рублей. На данный момент это самая высокая стоимость строительства трассы в России. В Минтрансе тогда заявляли, что реализация проекта является нецелесообразной, поскольку построить дорогу очень сложно технически. 

Евгений Дитрих на форуме отметил, что в Минтрансе по-прежнему считают этот вариант «сложным технологически и финансово».

«Есть альтернативные варианты, которые мы сейчас обдумываем. В частности, есть проект, который предполагает выполнение этой дороги Джубга — Сочи в эстакадном исполнении. Мы сейчас просим экспертов высказаться по идее этого проекта. Это может быть проще технически, это может быть дешевле финансово», — цитирует главу ведомства «Интерфакс»

По его словам, при наличии приемлемого технически и финансово проекта министерство может включить дорогу в комплексный план развития магистральной инфраструктуры.

«Если в какой-то момент мы вместе с Краснодарским краем поймем, что этот проект востребован и не запределен по цене, что он возможен для реализации технически, то мы обдумаем возможность его включения в магистральный план», — сказал Дитрих.

Дороги
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