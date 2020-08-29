Министр транспорта рассказал Путину о новых дорогах, по которым россияне смогут добраться в Крым

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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Министр транспорта Евгений Дитрих рассказал президенту Владимиру Путину о строительстве новых подъездов к Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин 27 августа проехал по трассе «Таврида» в Крыму и пообщался с министром транспорта России Евгением Дитрихом. Видео втречи Путина с Дитрихом опубликовали на сайте президента. Портал Юга.ру расшифровал часть беседы, касающуюся строительства новых подъездов к Крымскому мосту.

По плану, новые артерии должны связать с крымским направлением центральные регионы России. Министр отметил, что схемы новых дорог уже сформированы. Два маршрута, северный и южный, будут пролегать от трассы М4 «Дон».

Северный маршрут к Крымскому мосту предполагает строительство нового Дальнего западного обхода Краснодара. О планах по строительству данного подхода портал Юга.ру писал здесь.

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Также Дитрих рассказал, на каком этапе находится строительство нового участка федеральной автодороги А-289, которая должна связать Краснодар с Керчью.

«Дорога А-289 это, по сути — новая дорога по новому направлению. Часть ее мы уже законтрактовали. Здесь уже отработана практика заключения контрактов на проектирование и строительство. Дорогу уже проектируют, с будущего года приступим к строительству. Второй этап на таких же принципах в октябре будет законтрактован», — сообщил министр.

Южный машрут — это дорога А-290, связывающая Новороссийск с Керчью. Она проходит через Верхнебаканский, город-курорт Анапу и Джигинку. Дитрих также рассказал Путину, какие виды работ собираются провести на данной трассе. По его словам, на одних участках проведут реконструкцию, а где-то — предусмотрен капитальный ремонт.

«Часть работ сделаем в Геленджике, там несколько развязок. Запроектируем несколько обходов. В первую очередь обходы Новороссийска», — рассказал Евгений Дитрих.

Ранее Юга.ру рассказывали о трассах, которые планируются к строительству, чтобы разгрузить имеющиеся транспортные артерии в летний и зимний курортные сезоны.

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