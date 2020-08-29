Министр транспорта рассказал Путину о новых дорогах, по которым россияне смогут добраться в Крым

Министр транспорта Евгений Дитрих рассказал президенту Владимиру Путину о строительстве новых подъездов к Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин 27 августа проехал по трассе «Таврида» в Крыму и пообщался с министром транспорта России Евгением Дитрихом. Видео втречи Путина с Дитрихом опубликовали на сайте президента. Портал Юга.ру расшифровал часть беседы, касающуюся строительства новых подъездов к Крымскому мосту.

По плану, новые артерии должны связать с крымским направлением центральные регионы России. Министр отметил, что схемы новых дорог уже сформированы. Два маршрута, северный и южный, будут пролегать от трассы М4 «Дон».