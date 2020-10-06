Верховный суд РФ отказался возвращать Хахалевой статус судьи, которого она лишилась из-за прогула работы

Краснодарский край

Распечатать

6 октября стало известно о том, что Верховный суд России отказался удовлетворять жалобу краснодарской судьи Елены Хахалевой на решение о лишении ее полномочий

Елена Хахалева возглавляла коллегию по административным делам Краснодарского краевого суда и была в составе президиума суда. Ее имя стало широко известно после того, как в 2017 году в интернете распространилось видео со свадьбы ее дочери. На мероприятии выступили Николай Басков и Валерий Меладзе.

Читайте также:

Позже появилась информация, что Хахалева связана с криминальным миром, а также что у нее поддельные документы о высшем образовании. Совет судей Краснодарского края, однако, не нашел подтверждений этому.

Тем не менее, через год Хахалеву исключили из президиума, а в ноябре 2018 года отстранили от должности председателя коллегии. В августе 2019-го ее отстранили от ведения процессов.

В июле 2020 года Высшая квалификационная коллегия судей России лишила Хахалеву статуса судьи и первого квалификационного класса. Это было связано с дисциплинарным проступком: она отсутствовала на рабочем месте 128 дней, но продолжала получать зарплату. Женщину уволили из Краснодарского краевого суда, и она подала жалобу на это решение о досрочном прекращении полномочий.

Читайте также:

6 октября стало известно, что Дисциплинарная коллегия Верховного суда РФ отказала в восстановлении полномочий судьи. Жалобу Елены Хахалевой рассматривали в ее отсутствие, так как, по данным ее представителя Людмилы Александровой, экс-судья находится на лечении, написал «Коммерсантъ».

Елена Хахалева Краснодар Суд

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Верховный суд РФ отказался возвращать Хахалевой статус судьи, которого она лишилась из-за прогула работы
ГИБДД: Больше половины федеральных дорог на Кубани не предназначены для такого потока машин в летний сезон
В Краснодаре бывший инспектор Росрыболовства получил взятку в виде Jeep, теперь его ждет суд
В Сочи начали выходить голодные медведи
Власти Кубани ежегодно собираются поднять зарплаты учителям. Изучили обещания за последние 15 лет и узнали у педагогов, сколько они получают
Детские лагеря Кубани в 2020 году посетили 27 тыс. детей

Лента новостей

Статьи

«Брал палку и добивал, чтобы не мучились»

История кубанского поселка Чушка, рассказанная его жителями

Статьи Партнерский

Бездушные человейники или уютные поселки

Каким хочет и может стать Краснодар в будущем

Статьи

«Краснодар не сможет мгновенно превратиться в Дубай»

Архитектор рассказал о плюсах и минусах нового сквера возле Карасуна

Реклама на портале