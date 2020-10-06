Верховный суд РФ отказался возвращать Хахалевой статус судьи, которого она лишилась из-за прогула работы

6 октября стало известно о том, что Верховный суд России отказался удовлетворять жалобу краснодарской судьи Елены Хахалевой на решение о лишении ее полномочий

Елена Хахалева возглавляла коллегию по административным делам Краснодарского краевого суда и была в составе президиума суда. Ее имя стало широко известно после того, как в 2017 году в интернете распространилось видео со свадьбы ее дочери. На мероприятии выступили Николай Басков и Валерий Меладзе.

Позже появилась информация, что Хахалева связана с криминальным миром, а также что у нее поддельные документы о высшем образовании. Совет судей Краснодарского края, однако, не нашел подтверждений этому.

Тем не менее, через год Хахалеву исключили из президиума, а в ноябре 2018 года отстранили от должности председателя коллегии. В августе 2019-го ее отстранили от ведения процессов.