Верховный суд РФ отказался возвращать Хахалевой статус судьи, которого она лишилась из-за прогула работы
6 октября стало известно о том, что Верховный суд России отказался удовлетворять жалобу краснодарской судьи Елены Хахалевой на решение о лишении ее полномочий
Елена Хахалева возглавляла коллегию по административным делам Краснодарского краевого суда и была в составе президиума суда. Ее имя стало широко известно после того, как в 2017 году в интернете распространилось видео со свадьбы ее дочери. На мероприятии выступили Николай Басков и Валерий Меладзе.
Позже появилась информация, что Хахалева связана с криминальным миром, а также что у нее поддельные документы о высшем образовании. Совет судей Краснодарского края, однако, не нашел подтверждений этому.
Тем не менее, через год Хахалеву исключили из президиума, а в ноябре 2018 года отстранили от должности председателя коллегии. В августе 2019-го ее отстранили от ведения процессов.
В июле 2020 года Высшая квалификационная коллегия судей России лишила Хахалеву статуса судьи и первого квалификационного класса. Это было связано с дисциплинарным проступком: она отсутствовала на рабочем месте 128 дней, но продолжала получать зарплату. Женщину уволили из Краснодарского краевого суда, и она подала жалобу на это решение о досрочном прекращении полномочий.
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6 октября стало известно, что Дисциплинарная коллегия Верховного суда РФ отказала в восстановлении полномочий судьи. Жалобу Елены Хахалевой рассматривали в ее отсутствие, так как, по данным ее представителя Людмилы Александровой, экс-судья находится на лечении, написал «Коммерсантъ».
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