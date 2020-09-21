В Краснодаре жителям сгоревшего дома купят новые квартиры

Пожар начался на седьмом этаже из-за перегрева электропроводки, а затем перекинулся на восьмой этаж — он мансардный и имеет деревянные перекрытия.

Напомним, пожар площадью 4,4 тыс. кв. метров в многоэтажном доме на улице Российской произошел ночью 13 сентября. Полностью огонь потушили через 5,5 часов. Эвакуированных жильцов сначала разместили на базе школы № 66, затем отвезли в гостиницу. Пострадали 64 квартиры, из которых полностью выгорели 54.

На аппаратном совещании в мэрии Краснодара 21 сентября сообщили, что сгоревший этаж восстановят, но он будет нежилым. Застройщик уже подобрал 56 квартир в том же районе, он купит их за свой счет.

«По срокам, если восстанавливать этаж, мы уходим в глубокую зиму — не раньше, чем весна. Поэтому я сразу обозначил, что этот вариант неприемлем. Необходимо было срочное решение», — рассказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Квартиры купят в том же районе, чтобы детям не нужно было переходить в другие школы и сады. Все жильцы согласились с этим решением.

В пресс-службе администрации Краснодара напомнили, что сейчас в гостинице «Кавказ» живут 111 человек, в гостинице «Москва» — 139. Кроме того, люди получили утраченные паспорта и бесплатные проездные в общественном транспорте.