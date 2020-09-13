В Краснодаре потушили крупный пожар в многоэтажке

Краснодарский край

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В Краснодаре утром 13 сентября потушили пожар площадью 4,4 тыс. кв. метров в доме на улице Российской

Напомним, в 2:13 в краевой столице загорелся многоквартирный дом на улице Российской 267/6, первоначально площадь пожара составила около 800 кв. метров, позже она увеличилась до 4,4 тыс. кв. метров. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что огонь полностью потушили в 7:43.

На базе средней школы организовали временный пункт размещения для жильцов, их доставили туда на автобусах.

На месте работали 214 человек и 63 единицы техники, в том числе специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС для установления причин пожара.

Музыкальный микрорайон МЧС Пожары

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