В Краснодаре потушили крупный пожар в многоэтажке
Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре утром 13 сентября потушили пожар площадью 4,4 тыс. кв. метров в доме на улице Российской
Напомним, в 2:13 в краевой столице загорелся многоквартирный дом на улице Российской 267/6, первоначально площадь пожара составила около 800 кв. метров, позже она увеличилась до 4,4 тыс. кв. метров. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что огонь полностью потушили в 7:43.
На базе средней школы организовали временный пункт размещения для жильцов, их доставили туда на автобусах.
На месте работали 214 человек и 63 единицы техники, в том числе специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС для установления причин пожара.
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