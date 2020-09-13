В Краснодаре произошел крупный пожар в многоэтажке. Собрали все, что известно сейчас
В Музыкальном микрорайоне Краснодара ночью 13 сентября при пожаре в многоквартирном доме сгорели 64 квартиры
Что случилось? В 2:13 в Краснодаре загорелся многоквартирный дом на улице Российской 267/6, площадь пожара составила 4,4 тыс. кв. метров. Огонь полностью потушили в 7:43.
Что говорит МЧС? По данным министерства, пострадали 64 квартиры. На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории и надзорной деятельности МЧС, они устанавливают точную причину пожара. Предварительно, пожар начался в квартире на седьмом этаже. Весь восьмой этаж — мансардный — с деревянными перекрытиями. Из-за этого огонь быстро распространился по всему периметру дома. Кроме того, у спасателей возникли сложности из-за большого количества припаркованных машин: их пришлось отгонять, чтобы могла проехать спецтехника.
Жертв нет, о пострадавших МЧС не уточнило. Жителей дома временно разместили в школе № 66, а позже отвезли в гостиницу.
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Что сказал Евгений Первышов? Первышов прервал избирательный отпуск для заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям о мерах по ликвидации последствий пожара и помощи пострадавшим жителям. На встрече он рассказал, что в доме загорелась кровля, выгорел мансардный этаж и 54 квартиры. Предварительной причиной пожара он назвал неисправность проводки.
Всех жильцов на время ремонта примет гостиница «Кавказ». Первышов заявил о введении локального режима ЧС, что позволит выплатить всем пострадавшим материальную помощь за счет городского бюджета. Специалисты начнут демонтаж опасных конструкций уже сегодня, после чего на месте будут работать следователи. В это время территорию обеспечат круглосуточной охраной.
Что говорит прокуратура Кубани? Ведомство организовало проверку причин и условий, которые способствовали распространению огня. Дом состоит из 384 квартир и 164 коммерческих помещений. Предварительно специалисты установили, что пожар начался на седьмом этаже из-за коротного замыкания и распространился на другие помещения. Дом не газифицирован, сообщили в пресс-службе прокуратуры Кубани.
Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский провел прием людей на месте пожара. Ведомство окажет жильцам необходимую помощь по восстановлению сгоревших документов.
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Что говорит мэрия Краснодара? В пресс-службе администрации краевой столицы предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание электропроводки. Полностью выгорели квартиры на восьмом этаже дома, на месте продолжают работать эксперты. По данным на 10:00, в гостинице «Кавказ» разместили 62 человека, их обеспечили горячим питанием. При необходимости пострадавшим выделят еще одну гостиницу.
После пожара ввели локальный режим ЧС, а всем пострадавшим пообещали выплатить материальную помощь из городского бюджета. В школе № 66 дежурят бригады скорой помощи, людям также оказывают психологическую помощь.
В течение дня специалисты проведут опись имущества, а возле дома выставят круглосуточную охрану. С 14 сентября у пострадавших начнут принимать заявление на восстановление документов. На улицах Жигуленко, 4 и Российской, 12 организовали пункты сбора гуманитарной помощи.
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