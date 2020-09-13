В Краснодаре произошел крупный пожар в многоэтажке. Собрали все, что известно сейчас

В Музыкальном микрорайоне Краснодара ночью 13 сентября при пожаре в многоквартирном доме сгорели 64 квартиры

Что случилось? В 2:13 в Краснодаре загорелся многоквартирный дом на улице Российской 267/6, площадь пожара составила 4,4 тыс. кв. метров. Огонь полностью потушили в 7:43. Что говорит МЧС? По данным министерства, пострадали 64 квартиры . На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории и надзорной деятельности МЧС, они устанавливают точную причину пожара. Предварительно, пожар начался в квартире на седьмом этаже. Весь восьмой этаж — мансардный — с деревянными перекрытиями. Из-за этого огонь быстро распространился по всему периметру дома. Кроме того, у спасателей возникли сложности из-за большого количества припаркованных машин: их пришлось отгонять, чтобы могла проехать спецтехника. Жертв нет, о пострадавших МЧС не уточнило. Жителей дома временно разместили в школе № 66, а позже отвезли в гостиницу.

Что сказал Евгений Первышов? Первышов прервал избирательный отпуск для заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям о мерах по ликвидации последствий пожара и помощи пострадавшим жителям. На встрече он рассказал, что в доме загорелась кровля, выгорел мансардный этаж и 54 квартиры. Предварительной причиной пожара он назвал неисправность проводки. Всех жильцов на время ремонта примет гостиница «Кавказ». Первышов заявил о введении локального режима ЧС, что позволит выплатить всем пострадавшим материальную помощь за счет городского бюджета. Специалисты начнут демонтаж опасных конструкций уже сегодня, после чего на месте будут работать следователи. В это время территорию обеспечат круглосуточной охраной.

Что говорит прокуратура Кубани? Ведомство организовало проверку причин и условий, которые способствовали распространению огня. Дом состоит из 384 квартир и 164 коммерческих помещений. Предварительно специалисты установили, что пожар начался на седьмом этаже из-за коротного замыкания и распространился на другие помещения. Дом не газифицирован, сообщили в пресс-службе прокуратуры Кубани. Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский провел прием людей на месте пожара. Ведомство окажет жильцам необходимую помощь по восстановлению сгоревших документов.