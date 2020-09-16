«Не было сил улыбаться каждому, просто вышли и помогаем». Как собирают гуманитарную помощь для погорельцев в Музыкальном

В Краснодаре 13 сентября в 2:13 загорелась мансарда многоквартирного дома на улице Российской, 267/6. Площадь пожара составила 4,4 тыс. кв. метров. Огонь полностью потушили через 5,5 часов. Что известно о пожаре и доме По информации МЧС, обошлось без жертв, однако пострадали 64 квартиры, выгорели 54. По предварительным данным, пожар начался на седьмом этаже, а затем перекинулся на восьмой этаж — он мансардный и имел деревянные перекрытия. Возгорание началось из-за перегрева электропроводки. Жителей дома сначала временно разместили в школе № 66, а позже отвезли в гостиницы «Кавказ» и «Москва». 13 сентября губернатор региона Вениамин Кондратьев рассказал, что, по предварительным данным, сгоревший дом — самострой, который в 2012 году был узаконен судебным решением. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Краснодарскому краю организовать процессуальную проверку по факту случившегося. 14 сентября стало известно, что завели уголовное дело на 38-летнего местного жителя. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). 15 сентября в официальном телеграм-канале администрации Краснодара написали о том, что восстановление дома на улице Российской профинансирует застройщик.

Сбор гуманитарной помощи 13 сентября на улицах Жигуленко, 4, и Российской, 12, организовали пункты сбора гуманитарной помощи. В списке предметов первой необходимости значились одежда и обувь всех видов, средства личной гигиены, посуда, в том числе одноразовая, новые постельные принадлежности. Продукты питания принимаются только в консервированном виде, поскольку в пунктах сбора нет холодильников. Вечером этого же дня в соцсетях появились ролики, на которых видны пакеты с гуманитарной помощью — их собирают в подъезде дома на улице Жигуленко, 4. По словам очевидцев, за первые сутки люди принесли очень много вещей для погорельцев, однако на местах не было ответственных за сбор. Сумками с вещами и предметами первой необходимости заставили три подъезда многоэтажки, а охраняют их консьержки. Жильцы возмутились, что вещи никто не разбирал, чтобы отдать пострадавшим. Утром 14 сентября на аппаратном совещании в администрации Краснодара мэр Евгений Первышов поручил навести порядок в пунктах сбора, упорядочить работу, рассортировать всю гуманитарную помощь. По словам его заместителя Андрея Дорошева, такую задачу уже поставили Калининской сельской администрации и попросили одну из местных коммерческих организаций предоставить складское помещение. 14 сентября на официальном сайте городской администрации появилась публикация о том, что жители собрали достаточное количество гуманитарной помощи. «Администрация Прикубанского округа обращается с просьбой к горожанам временно не приносить одежду, обувь и средства личной гигиены. Все, что собрали за прошедшие сутки, сейчас сортируют и отправляют в гостиницы, где разместили погорельцев», — говорится в сообщении.

Также сказано, что сбор вещей приостанавливается: если что-то еще понадобится, об этом объявят. Администрация добавила, что у пострадавших нет необходимости в продуктах: в гостиницах организовано бесплатное трехразовое питание. Однако в телеграм-канале «Туподар-Краснодар» утром 15 сентября опубликовали обращение волонтеров, которые занимаются на улице Жигуленко, 4, сортировкой и раздачей гуманитарной помощи пострадавшим в пожаре. В обращении говорится, что сообщение городской администрации о том, что больше ничего не требуется, противоречит действительности. Что происходит на пункте сбора помощи Очевидно, что не все подписаны на инстаграм и телеграм-канал городской администрации, не все читают СМИ и паблики, поэтому вещи и всё, что было в списке необходимого, желающие помочь продолжают приносить. Пакетами и коробками буквально завалены подъезды и цокольный этаж на улице Жигуленко, 4, предоставленный управляющей компанией для сбора помощи. А разбирать все это некому.

Вот что порталу Юга.ру рассказала доброволец Альбина Богомолова: «Мы заново написали списки необходимого, и теперь люди приносят, что конкретно нужно. Конечно, есть те, кто продолжает нести все подряд. Нам не хватает людей, которые помогли бы это сортировать, объем работы очень большой. Нет точных сроков, сколько дней будет происходить раздача гуманитарной помощи. Я живу в соседнем доме. Позавчера спустилась несколько раз на первый этаж, увидела, что стоят пакеты и коробки с вещами. Спросила у консьержа, кто за них ответственный. Крайних нет. Вещи просто приносят и закидывают в подъезды. Нет человека, который бы их принимал. Я решила, что могу этим заняться, хотя никогда не имела отношения ни к чему такому, в волонтерских группах не состою. Вчера во двор вышли я и еще одна девушка, в 9 утра. Подошли к представителям администрации, сначала нам никто не мог ничего толком объяснить. Но, когда мы уже сами начали сортировать в подъезде вещи и позже присоединились другие жильцы, подключилась администрация, нам выдали палатки. Потом мы уже говорили, что еще требуется, и для нас делали, что могли. Сейчас нам нужны люди, но их предоставить не могут. Учет вести невозможно. Люди приходят, говорят, что из горевшего дома. Мы спрашиваем, что им нужно, даем возможность выбрать вещи, примерить. Нет такого, что на человека выдаем какое-то количество помощи. Всего еще достаточно. Уверена, многое еще в итоге останется. В соцсетях жаловались, что кто-то из волонтеров грубил, не хотел что-то принимать. Проблема в том, что мы с 9 утра и до самого вечера все таскали сами, разбирали. У нас уже не было сил улыбаться каждому, мы просто вышли и помогаем. Люди приходят, ставят свои пакеты и уходят. Нам это усложняет работу. Мы пытаемся донести, что людям нужно что-то определенное. Если нет возможности принести это, лучше помогите разобрать то, что уже имеется. Не несите всё, лишь бы было. Частные предприниматели привозили новые куртки и пакеты постельного белья. Крупные организации не обращались».

Цокольный этаж, где находятся волонтеры, — подвальное помещение без ремонта, все в пыли. Работа строилась следующим образом: берем мешки и коробки с вещами, открываем их, рассматриваем и распределяем по разным кучам (детские — по возрасту, женские, мужские и обувь — по размерам), складываем в пакеты, подписываем, убираем в угол, на разложенные куски обоев. Вещи с пятнами и сильно поношенные складывали отдельно, как и не новое нижнее белье и носки. Да, это тоже приносили. Кстати, никаких наклеек с логотипами политических партий и любых других организаций нам не давали. В какой-то момент подошли две женщины и, не представившись, начали снимать нас на телефон и спрашивать, каково нам сидеть здесь. Вероятно, видео скоро появится в пабликах «Туподар-Краснодар» или «Типичный Краснодар». Спустя три часа непрерывной сортировки я была вынуждена сказать, что устала и хочу домой. Уже не было сил вдыхать пыль, сидеть на тряпках и копаться в чужих вещах при крайне тусклом освещении. «13 сентября люди просто приносили пакеты и складывали их в одном месте. Вчера мы забили тревогу. Краснодарский молодежный и Координационный волонтерский центры 14 сентября с утра подключились, начали звать добровольцев для разбора вещей. Также стали приходить помогать местные жители. Администрация Калининского района помогла с палатками, чтобы люди могли получать гуманитарную помощь. Не хватает людей, приходят в основном студенты после обеда, но они долго здесь не работают. Поскольку пострадавшие живут в гостиницах, они не могут забрать все вещи. К тому же многие сейчас только оценивают масштаб того, что им необходимо. Кто-то приходит и говорит, что у них квартира целая, но пропахли дымом все вещи. Просят дать им что-то. Оставшееся мы планируем распределить по социальным фондам. Конечно, было бы неплохо поставить палатку и оказывать помощь жителям возле гостиниц. Но это должно быть скоординировано: одни здесь все загружают в машину и везут в центр города, другие раздают. Насколько затянется весь этот процесс с помощью, никто не знает», — рассказала сотрудник Молодежного центра Краснодара Мария Синицкая.