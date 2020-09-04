В Краснодаре решили реконструировать парк возле стадиона «Кубань»

В краевом министерстве физкульутры и спорта провели совещание, на котором обсудили благоустройство парка возле стадиона «Кубань». В пресс-службе минспорта 4 сентября рассказали, что зеленая зона является особо охраняемой природной территорией регионального значения и любые работы по благоустройству не должны наносить вред экосистеме.

В результате территорию возле стадиона вдоль Верхнего Покровского озера решили реконструировать в единой стилистике с набережной Дмитриевского сквера, который этим летом благоустроили на противоположном берегу озера. В новом парке учтут физкультурно-спортивные особенности территории. Вдоль берега планируется запроектировать пешеходную зону с освещением и скамейками для отдыха. В парковой зоне проляжет беговой маршрут, также благоустроят спортивную площадку для силовых тренировок.

Как писали Юга.ру, в конце июля Российский футбольный союз разрешил ФК «Урожай» переименоваться в «Кубань». Такое название носил краснодарский клуб, который существовал с 1928 по 2018 год, после чего прекратил свое существование из-за банкротства. Тогда же, в 2018-м власти Кубани создали «Урожай», который считали преемником «Кубани». А фанаты собрали свой любительский клуб «Кубань», который выступал в краевых турнирах.

Так, в сезоне-2020/21 в первенстве Профессиональной футбольной лиги выступит ФК «Кубань», который будет играть на одноименном стадионе.