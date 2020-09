В Краснодаре решили реконструировать парк возле стадиона «Кубань»

View this post on Instagram

Парк в спорте имеет значение Парковая зона стадиона «Кубань» вдоль озера Верхнее Покровское будет реконструирована в единой стилистике с набережной Дмитриевского сквера. В министерстве физической культуры и спорта края под руководством министра Алексея Чернова прошло совещание по вопросу благоустройства парковой зоны стадиона «Кубань». В работе приняли участие зам. директора департамента архитектуры и градостроительства краевой столицы Наталья Машталир (под ее руководством создавался проект реконструкции со стороны Карасунской набережной), а также представитель краевого министерства природных ресурсов Александр Медков. Ведь парк стадиона «Кубань» является особо охраняемой природной территорией регионального значения, и любые работы по благоустройству не должны наносить вред экосистеме парковой зоны. Признано целесообразным, чтобы реконструкция парковой зоны вдоль озера Верхнее Покровское совпадала по стилистике с Карасунской набережной, но при этом учитывала и физкультурно-спортивные особенности территории. Так, вдоль уреза воды планируется запроектировать пешеходную зону с освещением и скамейками для отдыха. В парковой зоне проляжет беговой маршрут для любителей кроссов. Также будет благоустроена спортивная площадка для силовых тренировок.