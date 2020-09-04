В Краснодаре решили реконструировать парк возле стадиона «Кубань»
В министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края 4 сентября обсудили реконструкцию парка возле стадиона «Кубань»
В краевом министерстве физкульутры и спорта провели совещание, на котором обсудили благоустройство парка возле стадиона «Кубань». В пресс-службе минспорта 4 сентября рассказали, что зеленая зона является особо охраняемой природной территорией регионального значения и любые работы по благоустройству не должны наносить вред экосистеме.
Во встрече также приняла участие главный архитектор Краснодара Наталья Машталир, которая разрабатывала проект реконструкции Карасунской набережной.
В результате территорию возле стадиона вдоль Верхнего Покровского озера решили реконструировать в единой стилистике с набережной Дмитриевского сквера, который этим летом благоустроили на противоположном берегу озера. В новом парке учтут физкультурно-спортивные особенности территории. Вдоль берега планируется запроектировать пешеходную зону с освещением и скамейками для отдыха. В парковой зоне проляжет беговой маршрут, также благоустроят спортивную площадку для силовых тренировок.
Как писали Юга.ру, в конце июля Российский футбольный союз разрешил ФК «Урожай» переименоваться в «Кубань». Такое название носил краснодарский клуб, который существовал с 1928 по 2018 год, после чего прекратил свое существование из-за банкротства. Тогда же, в 2018-м власти Кубани создали «Урожай», который считали преемником «Кубани». А фанаты собрали свой любительский клуб «Кубань», который выступал в краевых турнирах.
Так, в сезоне-2020/21 в первенстве Профессиональной футбольной лиги выступит ФК «Кубань», который будет играть на одноименном стадионе.
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Парк в спорте имеет значение Парковая зона стадиона «Кубань» вдоль озера Верхнее Покровское будет реконструирована в единой стилистике с набережной Дмитриевского сквера. В министерстве физической культуры и спорта края под руководством министра Алексея Чернова прошло совещание по вопросу благоустройства парковой зоны стадиона «Кубань». В работе приняли участие зам. директора департамента архитектуры и градостроительства краевой столицы Наталья Машталир (под ее руководством создавался проект реконструкции со стороны Карасунской набережной), а также представитель краевого министерства природных ресурсов Александр Медков. Ведь парк стадиона «Кубань» является особо охраняемой природной территорией регионального значения, и любые работы по благоустройству не должны наносить вред экосистеме парковой зоны. Признано целесообразным, чтобы реконструкция парковой зоны вдоль озера Верхнее Покровское совпадала по стилистике с Карасунской набережной, но при этом учитывала и физкультурно-спортивные особенности территории. Так, вдоль уреза воды планируется запроектировать пешеходную зону с освещением и скамейками для отдыха. В парковой зоне проляжет беговой маршрут для любителей кроссов. Также будет благоустроена спортивная площадка для силовых тренировок. #кубань #минспорткубани #спортнормажизни #новостиспорта #спортэтожизнь #спортсила #спорткраснодар #спортвезде #спортивныйкраснодар #минспорт #живуспортом #краснодарвспорте #спортивнаяроссия #краснодар #краснодарскийкрай #спорт #физкультура #олимпийскиеигры #чемпионатмира #чемпионатевропы #чемпионатроссии