30 мая в Краснодаре откроются четыре ярмарки выходного дня. Они будут работать по летнему режиму
Краснодарские ярмарки выходного дня перейдут на летний график из-за теплой погоды
Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что с 30 мая ярмарки выходного дня перейдут на летний режим работы. Это необходимо для обеспечения условий хранения продуктов, а также соблюдения температурного режима — в городе уже установилась теплая погода.
Всего будут работать четыре ярмарки с 8:00 до 15:00 по адресам:
- Бургасская, 31/1;
- Восточно-Кругликовская, 38/5;
- Героя Яцкова, 11;
- Одесская, 48.
Летом продавцы уберут часть продуктов с прилавков — мясо, птицу, рыбу и молочную продукцию. При этом горожане все так же смогут купить свежую зелень, овощи, хлеб, фрукты, бакалею и кондитерские изделия.
Власти подчеркнули, что организаторы тщательно следят за соблюдением санитарных требований.
