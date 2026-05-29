30 мая в Краснодаре откроются четыре ярмарки выходного дня. Они будут работать по летнему режиму

Краснодарский край

  © Фото Magda Ehlers, https://www.pexels.com/
Краснодарские ярмарки выходного дня перейдут на летний график из-за теплой погоды

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что с 30 мая ярмарки выходного дня перейдут на летний режим работы. Это необходимо для обеспечения условий хранения продуктов, а также соблюдения температурного режима — в городе уже установилась теплая погода.

Всего будут работать четыре ярмарки с 8:00 до 15:00 по адресам:

  • Бургасская, 31/1;
  • Восточно-Кругликовская, 38/5;
  • Героя Яцкова, 11;
  • Одесская, 48.

Летом продавцы уберут часть продуктов с прилавков — мясо, птицу, рыбу и молочную продукцию. При этом горожане все так же смогут купить свежую зелень, овощи, хлеб, фрукты, бакалею и кондитерские изделия.

Власти подчеркнули, что организаторы тщательно следят за соблюдением санитарных требований.

Как писали Юга.ру, 20 мая в Сочи созрел первый в истории урожай бананов.

