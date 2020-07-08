Краснодарцам пообещали до конца лета закончить благоустройство Дмитриевского сквера

Краснодарский край

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Мэр Краснодара Евгений Первышов 8 июля проверил, как идут работы по благоустройству сквера возле Дмитриевской Дамбы

Зеленую зону площаью 1,7 га вдоль Карасунской Набережной от Садовой до стадиона «Кубань» начали благоустраивать в апреле этого года. Завершить работы планируют в августе.

«Мы были здесь в мае, на старте работ по благоустройству. Сейчас сквер начинает приобретать совершенно новый вид. Важно, чтобы все работы были выполнены в срок», — подчеркнул Первышов.

Он добавил, что горожане очень любят это место, и его благоустройство должно стать отправной точкой в создании единой рекреационной территории вдоль Карасунских озер.

Какие работы уже выполнены на объекте:

  • демонтаж старого покрытия;
  • выложена плитка на площади 3,2 тыс. кв. метров;
  • на территории 1,5 тыс. кв. метров сделали основание под плиточное покрытие на подтопляемых участках;
  • выложено 1,5 тыс. погонных метров садового бортового камня;
  • облицовано 450 кв. метров подпорных стен;
  • проложено 1,5 тыс. метров кабеля уличного освещения;
  • залито 550 кв. метров бетонного основания под детские и спортивные площадки;
  • проложено 500 погонных метров кабеля под светодиодную брусчатку;
  • обустройство системы автополива выполнено на 30%.

Что еще предстоит сделать:

  • высадить 45 деревьев и 2,9 тыс. кустарников;
  • доделать автоматическую систему полива;
  • сформировать около 6 тыс. кв. метров газона;
  • установить 57 лавочек;
  • установить 101 светильник;
  • уложить тротуарную плитку на аллеях;
  • установить теннисные столы;
  • обустроить памп-трек для велосипедистов, роллеров и скейтеров;
  • оборудовать спортивную и детскую игровую площадки с прорезиненным покрытием;
  • сделать три перголы [навес для вьющихся растений] и фотозону;
  • установить деревянные настилы на береговой линии.

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Как сообщили в пресс-службе администрации города, в сквере дополнительно высадят 45 молодых деревьев. Жаркая погода в Краснодаре может погубить саженцы, поэтому Евгений Первышов поручил сотрудникам департамента городского хозяйства и ТЭК вместе с озеленителями и подрядной организацией определиться со сроками высадки деревьев. Скорей всего, озеленение в Дмитриевском сквере и в других зеленых зонах сдвинут на конец лета — начало осени.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в конце марта начали благоустройство Школьного сквера в Юбилейном микрорайоне. В конце апреля стартовало благоустройство второй очереди Вишняковского сквера.

Благоустройство Евгений Первышов Краснодар Парки

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