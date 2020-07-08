Краснодарцам пообещали до конца лета закончить благоустройство Дмитриевского сквера

Зеленую зону площаью 1,7 га вдоль Карасунской Набережной от Садовой до стадиона «Кубань» начали благоустраивать в апреле этого года. Завершить работы планируют в августе.

«Мы были здесь в мае, на старте работ по благоустройству. Сейчас сквер начинает приобретать совершенно новый вид. Важно, чтобы все работы были выполнены в срок», — подчеркнул Первышов.

Он добавил, что горожане очень любят это место, и его благоустройство должно стать отправной точкой в создании единой рекреационной территории вдоль Карасунских озер.