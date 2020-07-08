Краснодарцам пообещали до конца лета закончить благоустройство Дмитриевского сквера
Мэр Краснодара Евгений Первышов 8 июля проверил, как идут работы по благоустройству сквера возле Дмитриевской Дамбы
Зеленую зону площаью 1,7 га вдоль Карасунской Набережной от Садовой до стадиона «Кубань» начали благоустраивать в апреле этого года. Завершить работы планируют в августе.
«Мы были здесь в мае, на старте работ по благоустройству. Сейчас сквер начинает приобретать совершенно новый вид. Важно, чтобы все работы были выполнены в срок», — подчеркнул Первышов.
Он добавил, что горожане очень любят это место, и его благоустройство должно стать отправной точкой в создании единой рекреационной территории вдоль Карасунских озер.
Какие работы уже выполнены на объекте:
- демонтаж старого покрытия;
- выложена плитка на площади 3,2 тыс. кв. метров;
- на территории 1,5 тыс. кв. метров сделали основание под плиточное покрытие на подтопляемых участках;
- выложено 1,5 тыс. погонных метров садового бортового камня;
- облицовано 450 кв. метров подпорных стен;
- проложено 1,5 тыс. метров кабеля уличного освещения;
- залито 550 кв. метров бетонного основания под детские и спортивные площадки;
- проложено 500 погонных метров кабеля под светодиодную брусчатку;
- обустройство системы автополива выполнено на 30%.
Что еще предстоит сделать:
- высадить 45 деревьев и 2,9 тыс. кустарников;
- доделать автоматическую систему полива;
- сформировать около 6 тыс. кв. метров газона;
- установить 57 лавочек;
- установить 101 светильник;
- уложить тротуарную плитку на аллеях;
- установить теннисные столы;
- обустроить памп-трек для велосипедистов, роллеров и скейтеров;
- оборудовать спортивную и детскую игровую площадки с прорезиненным покрытием;
- сделать три перголы [навес для вьющихся растений] и фотозону;
- установить деревянные настилы на береговой линии.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, в сквере дополнительно высадят 45 молодых деревьев. Жаркая погода в Краснодаре может погубить саженцы, поэтому Евгений Первышов поручил сотрудникам департамента городского хозяйства и ТЭК вместе с озеленителями и подрядной организацией определиться со сроками высадки деревьев. Скорей всего, озеленение в Дмитриевском сквере и в других зеленых зонах сдвинут на конец лета — начало осени.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в конце марта начали благоустройство Школьного сквера в Юбилейном микрорайоне. В конце апреля стартовало благоустройство второй очереди Вишняковского сквера.
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