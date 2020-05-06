В Краснодаре начали благоустраивать Дмитриевский сквер
В Краснодаре в мае начали благоустраивать зеленую зону на берегу Покровского озера
Дмитриевский сквер вдоль улицы Карасунской Набережной станет частью будущей объединенной рекреационной территории вдоль Карасунских водоемов. Площадь зеленой зоны составляет 1,7 га вдоль Карасунской Набережной от Садовой до стадиона «Кубань». Завершить работы планируют в августе 2020 года.
Глава Краснодара Евгений Первышов 6 мая напомнил о планах объединить весь каскад Карасунских водоемов в полноценную прогулочную и парковую территорию. Дмитриевский сквер — одна из самых больших территорий, которую благоустраивают в этом году, и первая — вдоль Карасунских водоемов.
Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир добавила, что многие архитекторы говорили о подобном проекте и об очистке озер. Она напомнила, что в 2015-2016 годах там проводились арт-субботники, чтобы создать комфортную среду. Однако, по ее словам, этого хватило на год.
Сейчас в сквере делают вертикальную планировку территории, разметку для дальнейшего обустройства детской и спортивной площадок, формирования прогулочных аллей. Во время реконструкции:
- высадят 45 деревьев и 2,9 тыс. кустарников;
- оборудуют автоматическую систему полива;
- сформируют почти 6 тыс. кв. метров газона;
- установят 57 лавочек;
- смонтируют 101 новый светильник;
- уложат тротуарную плитку на прогулочных аллеях;
- установят теннисные столы;
- смонтируют памп-трек для велосипедистов, роллеров и скейтеров;
- оборудуют спортивную и детскую игровую площадки (для детей до трех лет и от трех до десяти лет) с прорезиненным травмобезопасным покрытием.
Кроме того, в сквере сделают три перголы [навеса из растений для террасы от солнца — Юга.ру] и фотозону. На береговой линии уложат специальные деревянные настилы и полностью отремонтируют подпорные стенки вдоль прогулочных аллей, в стены вмонтируют светодиодную подсветку, сообщили в пресс-службе мэрии краевой столицы.
Напомним, еще в Краснодаре в конце марта начали благоустройство Школьного сквера в Юбилейном микрорайоне. В конце апреля стартовало благоустройство второй очереди Вишняковского сквера.
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