В Краснодаре начали благоустраивать Дмитриевский сквер

В Краснодаре в мае начали благоустраивать зеленую зону на берегу Покровского озера

Дмитриевский сквер вдоль улицы Карасунской Набережной станет частью будущей объединенной рекреационной территории вдоль Карасунских водоемов. Площадь зеленой зоны составляет 1,7 га вдоль Карасунской Набережной от Садовой до стадиона «Кубань». Завершить работы планируют в августе 2020 года.

Глава Краснодара Евгений Первышов 6 мая напомнил о планах объединить весь каскад Карасунских водоемов в полноценную прогулочную и парковую территорию. Дмитриевский сквер — одна из самых больших территорий, которую благоустраивают в этом году, и первая — вдоль Карасунских водоемов.

Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир добавила, что многие архитекторы говорили о подобном проекте и об очистке озер. Она напомнила, что в 2015-2016 годах там проводились арт-субботники, чтобы создать комфортную среду. Однако, по ее словам, этого хватило на год.