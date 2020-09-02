Дочь Кадырова назначили первым замминистра культуры Чечни

Чечня

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Глава Чечни Рамзан Кадыров 1 сентября сообщил, что его старшая дочь стала первым заместителем министра культуры республики

Об этом Кадыров сообщил вечером 1 сентября в своем телеграм-канале. Руководитель региона рассказал, что инициатором назначения стал министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев.

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Глава региона заявил, что назначение Айшат на пост первого замминистра культуры — «твердо взвешенное решение», и аргументировал это тем, что 21-летняя девушка имеет богатый опыт руководства «самыми сложными и масштабными проектами», в том числе в сфере культуры.

«На протяжении последних лет она успешно возглавляла модный дом Firdaws, коллекции которого ценятся и вызывают восхищение широкой аудитории во многих странах. Здесь Айшат уже выполнила огромную работу, показывая через искусство всему миру наши прекрасные обычаи, традиции, раскрывая неповторимый образ чеченской женщины», — резюмировал Кадыров.

Он также рассказал, что Айшат внесла вклад в развитие республиканской филармонии. По словам главы Чечни, его дочь всегда помогает начинающим и действующим артистам и эстрадным ансамблям. А последнее время она посвятила тесному изучению сферы культуры.

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Кадыров напомнил, что в марте Айшат была «заслуженно награждена» медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой».

«Уверен, что Айшат Рамзановна, будучи внучкой нашего первого президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, отлично знает смысл и цену словам своего любимого дедушки: "Без культуры нет нации"», — заключил глава Чечни.

Кто такая Айшат Кадырова

Айшат — старшая дочь Рамзана Кадырова. Родилась 31 декабря 1998 года. В 2017 году тайно вышла замуж за сына погибшего друга отца, его одноклассника. В 2016 году стала директором грозненского модного дома Firdaws, который выпускает мусульманскую одежду.

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В 2017 году Айшат представила свою первую модную коллекцию, в том же году получила премию «Fashion New Year Awards». В декабре 2017‑го Айшат Кадырова открыла в Грозном магазин нижнего белья и интимных товаров. В 2019‑м окончила Чеченский государственный университет, где училась на экономическом факультете.

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