Дочь Кадырова назначили первым замминистра культуры Чечни

Об этом Кадыров сообщил вечером 1 сентября в своем телеграм-канале . Руководитель региона рассказал, что инициатором назначения стал министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев.

Глава региона заявил, что назначение Айшат на пост первого замминистра культуры — «твердо взвешенное решение», и аргументировал это тем, что 21-летняя девушка имеет богатый опыт руководства «самыми сложными и масштабными проектами», в том числе в сфере культуры.

«На протяжении последних лет она успешно возглавляла модный дом Firdaws, коллекции которого ценятся и вызывают восхищение широкой аудитории во многих странах. Здесь Айшат уже выполнила огромную работу, показывая через искусство всему миру наши прекрасные обычаи, традиции, раскрывая неповторимый образ чеченской женщины», — резюмировал Кадыров.

Он также рассказал, что Айшат внесла вклад в развитие республиканской филармонии. По словам главы Чечни, его дочь всегда помогает начинающим и действующим артистам и эстрадным ансамблям. А последнее время она посвятила тесному изучению сферы культуры.