Дочь Кадырова поможет восстановить сгоревший приют для животных в Грозном

Руководитель дома моды Firdaws и дочь главы Чечни Айшат Кадырова собирается оплатить восстановление приюта для животных, который сгорел 20 декабря

В приюте для бездомных животных «Надежда на жизнь» в Грозном сгорела кровля основного корпуса здания, огонь распространился на площади 70 кв. метров. Возгорание потушили за 30 минут. Во время пожара в приюте находилось более 170 кошек и собак, всех животных удалось спасти. Причина пожара устанавливается, сообщили 20 декабря в пресс-службе ГУ МЧС по Чеченской Республике.

Сильнее всех во время пожара пострадал пес Буцефал, он получил обширные ожоги всего тела и сейчас находится в больнице. Пес хорошо себя чувствует, к нему вернулся аппетит, рассказали на странице приюта в инстаграме. После того как Айшат Кадырова узнала о случившемся, она взяла на себя восстановление приюта, написал ТАСС.

«Она регулярно посещала и помогала приюту. С завтрашнего дня мы начинаем восстановление, и в ближайшее время сделаем все в лучшем виде», — рассказал 20 декабря глава префектуры Старопромысловского района города Мансур Абдулаев. На помощь приюту уже пришли местные жители: они устроили субботники, во время которых убирали последствия пожара, и забрали к себе на передержку кошек, которых сейчас негде поселить.