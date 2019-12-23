Дочь Кадырова поможет восстановить сгоревший приют для животных в Грозном
Руководитель дома моды Firdaws и дочь главы Чечни Айшат Кадырова собирается оплатить восстановление приюта для животных, который сгорел 20 декабря
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В приюте для бездомных животных «Надежда на жизнь» в Грозном сгорела кровля основного корпуса здания, огонь распространился на площади 70 кв. метров. Возгорание потушили за 30 минут.
Во время пожара в приюте находилось более 170 кошек и собак, всех животных удалось спасти. Причина пожара устанавливается, сообщили 20 декабря в пресс-службе ГУ МЧС по Чеченской Республике.
Сильнее всех во время пожара пострадал пес Буцефал, он получил обширные ожоги всего тела и сейчас находится в больнице. Пес хорошо себя чувствует, к нему вернулся аппетит, рассказали на странице приюта в инстаграме.
После того как Айшат Кадырова узнала о случившемся, она взяла на себя восстановление приюта, написал ТАСС.
Фоторепортаж::
«Она регулярно посещала и помогала приюту. С завтрашнего дня мы начинаем восстановление, и в ближайшее время сделаем все в лучшем виде», — рассказал 20 декабря глава префектуры Старопромысловского района города Мансур Абдулаев.
На помощь приюту уже пришли местные жители: они устроили субботники, во время которых убирали последствия пожара, и забрали к себе на передержку кошек, которых сейчас негде поселить.
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Работы по восстановлению приюта уже частично начались. Но волонтерам все еще требуется помощь: на передержку нужно забрать несколько кошек, которые сейчас находятся у сотрудницы приюта, — у нее дома слишком много животных, и ей сложно за всеми ухаживать, рассказали в аккаунте «Надежды на жизнь» 23 декабря.
«Надежда на жизнь» — первый приют для бездомных животных в Чечне. Он находится на окраине Грозного и состоит из 32 вольеров, трех комнат для здоровых кошек, инфекционной палаты и помещений для ухода за животными и приготовления пищи. Рамзан Кадыров открыл приют в 2016 году. Тогда он забрал к себе домой слепую кошку Дариру и больную собаку Марту. Приют спонсируется из благотворительного фонда, писал «Интерфакс».
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