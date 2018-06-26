Би-би-си: Две трети чиновников Чечни оказались друзьями и родственниками Кадырова

«Русская служба Би-би-си» подсчитала, что более половины чиновников в Чечни — родственники и друзья главы республики Рамзана Кадырова

По подсчетам «Русской службы Би-би-си», из 158 чиновников в Чечне 30% являются родственниками Кадырова, 23% — односельчане главы республики, еще 12% — его друзья и их родственники. Журналисты выделили 18 главных персон в законодательной власти, силовых структурах и сфере бизнеса республики, которые принимают важные решения. Из них три человека — родственники Рамзана Кадырова, двое — односельчане, восемь — друзья, трое из которых являются самыми влиятельными людьми в Чечне после главы республики: депутат Госдумы Адам Делимханов, спикер парламента Магомед Даудов и командир СОБР «Терек» Абузайд Висмурадов. По данным ряда СМИ, Делимханов приходится Кадырову дядей, однако «Би-би-си» отмечает, что это скорее всего не так.

Силовыми структурами региона руководят четыре друга Кадырова, девять его односельчан, двое племянников, соратники его отца Ахмата Кадырова и родственники Адама Делимханова. Из 73 членов правительства и парламента Чечни руководящие посты занимают 19 родственников и 14 односельчан главы республики. По версии «Би-би-си», Фонд имени Ахмата Кадырова — главный финансовый орган региона. Президентом организации является мать главы Чечни Аймани Кадырова, вице-президентом — жена Рамзана Кадырова Медни. В российском законодательстве есть определение «конфликт интересов» на госслужбе, подразумевающее, что люди, связанные личными отношениями, не должны занимать должности, на которыхъ их личные отношения могут помешать объективному принятию решения. Однако по мнению министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова, под определение конфликта интересов не подходит то, что Кадырова окружают люди, которые учились, росли и воевали с ним.

Бывший лидер чеченской оппозиции Ахмед Закаев объяснил, что Кадыров взял в окружение людей своего поколения и односельчан, потому что они обязаны ему всем, что у них есть, что гарантирует их преданность. «Люди его поколения на самом деле искренне восхищаются им. Он и авторитет для них, и боятся они его. Кадыров окружил себя людьми кровно родственными или людьми из детства, которые ему обязаны всем. У него есть небольшая категория людей, на которых он может положиться и, конечно, зная, что их мало, он ими дорожит», — считает Закаев. Как сообщали Юга.ру, в октябре УГИБДД Чечни возглавил 28-летний племянник Рамзана Кадырова Идрис Черхигов, который, по данным «Кавказского узла», ни дня не проработал в системе МВД. В ноябре полицию Грозного возглавил родственник главы республики Хасмагомед Кадыров, который за месяц до этого начал работать в МВД и сразу на посту руководителя управления наркоконтроля МВД Чечни. Место Хасмагомеда Кадырова занял Гайрбек Делимханов, который приходится родственником по отцовской линии зампреду правительства Чечни Адаму Делимханову.